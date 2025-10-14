Ο νεαρός αμυντικός του Παναιτωλικού, Δαυίδ Γαλιάτσος, υπέστη ρήξη χιαστού σε προπόνηση της Εθνικής Ελπίδων και θα περάσει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου.

Μεγάλη ατυχία για τον Δαυίδ Γαλιάτσο. Ο νεαρός δεξιός μπακ του Παναιτωλικού τραυματίστηκε σε προπόνηση της Εθνικής Ελπίδων πριν τη σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας, επέστρεψε στο Αγρίνιο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, από τις οποίες προέκυψε πως έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Ο 19χρονος μπακ θα υποβληθεί το επόμενο διάστημα σε επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσεις για πάνω τουλάχιστον έξι μήνες, κάτι που σημαίνει πως επί της ουσίας η σεζόν ολοκληρώνεται πρόωρα και άδοξα γι' αυτόν.

Ο Γαλιάτσος λόγω του τραυματισμού του Χάρη Μαυρία ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός δεξιός μπακ του Παναιτωλικού, καθώς μέτρησε εννέα εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο, κάνοντας καλές εμφανίσεις.

Για τη θέση του δεξιού ακραίου οπισθοφύλακα ο Γιάννης Αναστασίου υπολογίζει ως βασική λύση τον Χάρη Μαυρία, ενώ στο ρόστερ υπάρχει κι ο 23χρονος Γιώργος Αγαπάκης.