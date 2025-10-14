Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος είχε κληθεί σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για το σπασμένο τζάμι στο Περιστέρι στην αναμέτρηση με την Κηφισιά και κρίθηκε ομόφωνα αθώος.

Την αθώωση του Μάριου Ηλιόπουλου αποφάσισε ομόφωνα η ΔΕΑΒ για το περιστατικό που είχε λάβει χώρα στο τέλος της αναμέτρησης με την Κηφισιά στο Περιστέρι.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ είχε κληθεί σε ακρόαση για το σπασμένο τζάμι τη στιγμή των πανηγυρισμών στο τέλος στο μπουθ των φιλοξενούμενων.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΑΒ ο Μάριος Ηλιόπουλος δικαιώθηκε απόλυτα καθώς ομόφωνα κρίθηκε πως είναι αθώος με ψήφους 5-0.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στην ακρόαση μαζί με τον νομικό εκπρόσωπο της Ένωσης, Χάρη Γρηγορίου και τα όσα είπαν κάλυψαν απόλυτα τα μέλη της Επιτροπής με αποτέλεσμα ο Μάριος Ηλιόπουλος να δικαιωθεί πανηγυρικά.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ για τον Μάριο Ηλιόπουλο

«Με την υπ' αριθμό 30/2025 Απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις Εκθέσεις της Αστυνομίας, των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ και της διοργανώτριας αρχής, συνεκτιμωμένων και των εξηγήσεων που έδωσε ο ίδιος, αποφάσισε την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, αναφορικά με τη θραύση υαλοπίνακα στο δημοσιογραφικό θεωρείο του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 05/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΕ ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».