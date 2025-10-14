Μια δεδομένη απουσία και δύο συμμετοχές υπό το καθεστώς αμφιβολίας είναι κάτι που προφανώς δεν επιθυμούσε ο Μανόλο Χιμένεθ ενόψει της επανέναρξης του Πρωταθλήματος και της αναμέτρησης (19/10) με τον Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης» στην οποία θα υποχρεωθεί να πάρει τουλάχιστον ένα ρίσκο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Η δεδομένη απουσία αφορά τον Κάρλες Πέρεθ ο οποίος συνεχίζει να συνδυάζει το ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης με τις θεραπείες έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του πριν την πρώτη διακοπή της Stoiximan Superleague. Οι αμφιβολίες σχετίζονται με το επίπεδο ετοιμότητας των Ούρος Ράτσιτς, Χαζμά Μεντίλ οι οποίοι – στην παρούσα στιγμή – θεωρείται ότι θα συμπεριληφθούν στην αποστολή αλλά δεν είναι σε θέση να ξεκινήσουν παιχνίδι. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά και την προπόνηση της Παρασκευής (17/10) καθώς τότε θα έχει σχηματιστεί πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάστασή τους.

Προς το παρόν, το βασικό ζήτημα για τον Μανόλο Χιμένεθ είναι η κάλυψη του κενού του Σέρβου μέσου το οποίο θα τον οδηγήσει υποχρεωτικά στην ανάληψη ενός ρίσκο. Ο Φρέντρικ Γένσεν αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό στα τέλη του περασμένου Αυγούστου καθώς τραυματίστηκε στη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την Φινλανδία. Ο μυϊκός τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα και υπό τον φόβο υποτροπής, ο Ισπανός προπονητής του Άρη θέλησε να του δώσει επιπλέον χρόνο.

Κατά πάσα πιθανότητα, ο 28χρονος διεθνής μέσος θα είναι ο τρίτος της… παρέας στον άξονα της μεσαίας γραμμής και για την ακρίβεια, μπροστά από τους Μόντσου-Γαλανόπουλο. Ο Γένσεν συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων των τελευταίων δύο εβδομάδων και ανήκει στη συνομοταξία των παικτών που εξέπληξαν ευχάριστα τον προπονητή τους. Κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι περίπου ενάμιση μήνα, αναμφίβολα όμως είναι ένα από τα υποχρεωτικά ρίσκο που θα πάρει ο 61χρονος τεχνικός του Άρη.

Το δεύτερο μπορεί να αφορά τα επιθετικά άκρα. Στην πρόσφατη συζήτησή του με τους ρεπόρτερ του Άρη, ο Χιμένεθ είπε κάτι το οποίο πολλάκις ανέφερε στους ακραίους επιθετικούς της ομάδας. Αφορά τις κινήσεις που οφείλουν να κάνουν στον χώρο αλλά και την αναγκαία συνεισφορά τους στο σκοράρισμα. Στις δοκιμές του Ισπανού εντάσσεται και η χρησιμοποίηση του Μιγκέλ Αλφαρελά στο αριστερό άκρο της επίθεσης δίχως επί του παρόντος να έχει καταλήξει στην ενεργοποίηση του Γάλλου στο αρχικό σχήμα. Είναι βέβαιο όμως ότι περιμένει από την ομάδα του να γίνει πιο επιθετική και αποτελεσματική από τα επιθετικά άκρα. Για παράδειγμα, δεν έχει παράπονα από τους Πιόνε Σίστο, Ντούντου για την τακτική συνέπειά τους, είναι λογικό όμως να περιμένει από τους winger να βοηθήσουν περισσότερο τον Λορέν Μορόν στον τομέα του σκοραρίσματος.

Ο Μιγκέλ Αλφαρελά δεν έχει επίσημη συμμετοχή σε παιχνίδι του Άρη καθώς προπονήθηκε στην παρθενική συμμετοχή του στην προπόνηση της ομάδας. Εντός της εβδομάδας και αναλόγως της εικόνας που θα παρουσιάσει στην προετοιμασία, θα φανεί αν ο Χιμένεθ θα προχωρήσει στη χρησιμοποίηση και δεύτερου παίκτη ο οποίος προέρχεται από σημαντικό διάστημα απουσίας.