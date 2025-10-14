Stoiximan Superleague: Δύο Γερμανοί σφυρίζουν το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και το Άρης - Παναθηναϊκός
Οι Γερμανοί διαιτητές Σάσα Στέγκεμαν και Φέλιξ Τσβάιερ θα σφυρίξουν τα δύο μεγάλα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, όπως αποφάσισε η ΚΕΔ. Ο πρώτος θα βρεθεί στην «OPAP Arena» για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και ο δεύτερος στο «Κλ. Βικελίδης» για το Άρης-Παναθηναϊκός.
Όσον αφορά τον αγώνα του Ολυμπιακού στην Λάρισα με την ΑΕΛ, εκεί θα σφυρίξει ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.
Και οι δύο αυτοί Γερμανοί ρέφερε έχουν βρεθεί αρκετές φορές στον δρόμο των ελληνικών ομάδων τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη.
Τα παιχνίδια του Τσβάιερ στην Ελλάδα
- 2018-2019 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0, Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος
- 2019-2020 Άρης - ΠΑΟΚ 0-2, Play Off Superleague
- 2024-2025 Παναθηναϊκός - Άρης 1-1, Superleague
- 2024-2025 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-2, Superleague
- 2024-2025 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1, Play Off Superleague
Τα ματς του Στέγκεμαν στην Ελλάδα
- 2019-2020 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1,Superleague
- 2024-2025 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-0, Superleague
- 2024-2025 Άρης - ΠΑΟΚ 0-0, Superleague
- 2024-2025 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1, Superleague Play Offs
Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague
18/10
ΑΕΛ - Ολυμπιακός (17:00), Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Κόκκινος, VAR: Φωτιάς και Μέγας
Ατρόμητος - Λεβαδειακός (19:30), Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου, Βοηθοί: Μπούξμπαουμ και Χριστοδούλου, Τέταρτος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου και Παπαπέτρου
Παναιτωλικός - ΟΦΗ (20:00), Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος, Βοηθοί: Απτόσογλου και Κολλιάκος, Τέταρτος: Κουκούλας, VAR: Τζήλος και Τσιοφλίκη
19/10
Αστέρας Aktor - Κηφισιά (16:00), Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας, Βοηθοί: Σπυρόπουλος και Κορώνας, Τέταρτος: Ανδριανός, VAR: Παπαπέτρου και Κουμπαράκης
Βόλος - Πανσερραϊκός (17:30), Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κωσταράς και Δημητριάδης, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος και Πουλικίδης
Άρης - Παναθηναϊκός (19:30), Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ, Βοηθοί: Κέμπτερ και Ντίετζ, Τέταρτος: Τσιμτεντερίδης, VAR: Περλ και Τζήλος
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (21:00), Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν, Βοηθοί: Γκουνς και Αχμούλερ, Τέταρτος: Πολυχρόνης, VAR: Κόρτους και Ευαγγέλου
