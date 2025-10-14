Η ΚΕΔ όρισε δύο Γερμανούς διαιτητές για να διευθύνουν τα μεγάλα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, αλλά και του Άρη με τον Παναθηναϊκό.

Οι Γερμανοί διαιτητές Σάσα Στέγκεμαν και Φέλιξ Τσβάιερ θα σφυρίξουν τα δύο μεγάλα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, όπως αποφάσισε η ΚΕΔ. Ο πρώτος θα βρεθεί στην «OPAP Arena» για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και ο δεύτερος στο «Κλ. Βικελίδης» για το Άρης-Παναθηναϊκός.

Όσον αφορά τον αγώνα του Ολυμπιακού στην Λάρισα με την ΑΕΛ, εκεί θα σφυρίξει ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Και οι δύο αυτοί Γερμανοί ρέφερε έχουν βρεθεί αρκετές φορές στον δρόμο των ελληνικών ομάδων τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη.

Τα παιχνίδια του Τσβάιερ στην Ελλάδα

2018-2019 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0, Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος

2019-2020 Άρης - ΠΑΟΚ 0-2, Play Off Superleague

2024-2025 Παναθηναϊκός - Άρης 1-1, Superleague

2024-2025 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-2, Superleague

2024-2025 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-1, Play Off Superleague

Τα ματς του Στέγκεμαν στην Ελλάδα

2019-2020 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1,Superleague

2024-2025 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-0, Superleague

2024-2025 Άρης - ΠΑΟΚ 0-0, Superleague

2024-2025 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1, Superleague Play Offs

Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

18/10

ΑΕΛ - Ολυμπιακός (17:00), Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Κόκκινος, VAR: Φωτιάς και Μέγας

Ατρόμητος - Λεβαδειακός (19:30), Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου, Βοηθοί: Μπούξμπαουμ και Χριστοδούλου, Τέταρτος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου και Παπαπέτρου

Παναιτωλικός - ΟΦΗ (20:00), Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος, Βοηθοί: Απτόσογλου και Κολλιάκος, Τέταρτος: Κουκούλας, VAR: Τζήλος και Τσιοφλίκη

19/10

Αστέρας Aktor - Κηφισιά (16:00), Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας, Βοηθοί: Σπυρόπουλος και Κορώνας, Τέταρτος: Ανδριανός, VAR: Παπαπέτρου και Κουμπαράκης

Βόλος - Πανσερραϊκός (17:30), Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κωσταράς και Δημητριάδης, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος και Πουλικίδης

Άρης - Παναθηναϊκός (19:30), Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ, Βοηθοί: Κέμπτερ και Ντίετζ, Τέταρτος: Τσιμτεντερίδης, VAR: Περλ και Τζήλος

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (21:00), Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν, Βοηθοί: Γκουνς και Αχμούλερ, Τέταρτος: Πολυχρόνης, VAR: Κόρτους και Ευαγγέλου