Στο ποδόσφαιρο πλέον, και δη στο πιο υψηλό επίπεδο, όλα (η, τέλος πάντων σχεδόν όλα) παίζονται στις λεπτομέρειες.

Όχι, δεν λέω καμία…σοφία, αλλά θέλετε μία τέτοια λεπτομέρεια; Να ξεκινάει μία ομάδα σε όλα τα παιχνίδια της με έναν παίκτη της να δέχεται κίτρινη κάρτα από το πρώτο κομμάτι των παιχνιδιού!

Τι εννοώ…Δείτε τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του Ολυμπιακού σε πρωτάθλημα και κύπελλο:

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (1-1) πρώτη κίτρινη του αγώνα ο Στρεφέτσα από το 21’ για φάουλ στον Ντζούρισιτς

Αστέρας-Ολυμπιακός (1-2) πρώτη κίτρινη του αγώνα ο Γκαρθία από το 23΄ για φάουλ στον Καστάνιο

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός (3-2) πρώτη κίτρινη του αγώνα ο Ορτέγκα από το 19΄ για φάουλ στον Παλάσιος

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (2-1) πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα ο Μπιανκόν από το 35΄ για φάουλ στον Γιακουμάκη

Για σκεφτείτε, πόσο εύκολο είναι ειδικά για έναν στόπερ, έναν αριστερό μπακ κι έναν κόφτη να παίζουν από το πρώτο 20λεπτο η, έστω από το 35΄ φορτωμένοι με κίτρινες κάρτες; Για παράδειγμα ο Μπιανκόν αν έκανε φάουλ στον Κωνσταντέλια στη φάση του πέναλτι του ΠΑΟΚ για το 2-1, θα άφηνε πιθανότατα τον Ολυμπιακό με 10 παίκτες από το 62ο λεπτό…

Εγώ, πάντως, σκέφτομαι και κάτι άλλο: Δεν θυμάμαι καμία από αυτές τις κίτρινες να μου έχει μείνει στο μυαλό ως καθαρή περίπτωση κίτρινης κάρτας. Αλλά επειδή είμαι καλοπροαίρετος, θα κάνω κριτική στους παίκτες του Ολυμπιακού, για παράδειγμα στον Ποντένσε που έχει ήδη δύο κάρτες κι αυτές για καβγάδες, και θα γράψω ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και να παίρνουν κίτρινες σε φάσεις που πραγματικά χρειάζονται και δεν πρόκειται να τους κατηγορήσει κανείς για τίποτα. Ίσα ίσα πρέπει να γίνονται φάουλ όταν ο άλλος σε περνάει και μπορεί να γίνει επικίνδυνος.

Απλά, θα συνεχίσω και την καταγραφή. Διότι, αν οι διαιτητές που ορίζει η ΚΕΔ του κυρίου Λανουά στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, συνεχίσουν και δίνουν τις πρώτες κίτρινες κάθε αγώνα του, και δη γρήγορα γρήγορα, μόνο στους παίκτες του Ολυμπιακού, τότε αυτό θα είναι κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι;

Παρεμπιπτόντως, στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ο Γερμανός Όσμερς, που έφερε ο Λανουά, και του άρεσε κιόλας (!), μοναδική κάρτα που είχε βγάλει σε παίκτη του ΠΑΟΚ ως το 85ο λεπτό που αναπόφευκτα παρατήρησε τον Κωνσταντέλια στην ακύρωση του γκολ με υπόδειξη του VAR, ήταν στο 42΄ στον Κεντζιόρα κι αυτή για διαπληκτισμό με τον Ποντένσε, που πήρε κι αυτός κίτρινη.

Το αποτέλεσμα που πραγματικά λες ήταν κακό για τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν ήταν ένα, η ισοπαλία με την Πάφο. Αυτό είναι που δεν καταπίνεται εύκολα, συν τοις άλλοις και διότι η πρωταθλήτρια Κύπρου είχε μείνει με 10 παίκτες από το 25ο λεπτό. Όλα τα άλλα μπορείς να τα ξεπεράσεις, αυτό δεν ξεπερνιέται εύκολα.

Και πάνω απ΄ όλα πρέπει να γίνει μάθημα στην ομάδα, ώστε την επόμενη φορά που μπορεί να βρεθεί κάτω από τέτοια συνθήκη, να είναι πολύ καλύτερη. Να υπενθυμίσω ότι και την περασμένη σεζόν έτσι είχε χαθεί μία πολύτιμη νίκη σε ένα άλλο 0-0, στο Βουκουρέστι. Τότε ήταν η Στεάουα που είχε μείνει με 10 παίκτες λόγω αποβολής στο 67ο λεπτό, δηλαδή για 28 λεπτά με τις καθυστερήσεις, χρόνο που δεν τον λες και λίγο.

