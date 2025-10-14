Παντελίδης-Ράσταβατς: Το... καταραμένο 39 που τους ενώνει στον Αστέρα Τρίπολης

Σάββας Παντελίδης και Μίλαν Ράσταβατς, στη δεύτερή τους θητεία στον Αστέρα Τρίπολη, έκατσαν στον πάγκο των Αρκάδων για ακριβώς 39 ματς!

Πρόκειται για δύο προπονητές με τη δική τους πορεία και φιλοσοφία. Δύο πρόσωπα που τους ενώνει το κιτρινομπλέ παρελθόν τους. Μίλαν Ράσταβατς και Σάββας Παντελίδης έχουν βάλει στον Αστέρα Aktor το δικό του λιθαράκι σ' αυτό που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια.

Τους δύο προπονητές ενώνει κι ένας αριθμός. Το 39 που έρχεται για να τους... απομακρύνει από τον κιτρινομπλέ πάγκο στη δεύτερή τους θητεία στην ομάδα.

Τι έκανε ο Ράσταβατς στη δεύτερή του θητεία στον Αστέρα Τρίπολης

Ο Μίλαν Ράσταβατς, επέστρεψε στην Τρίπολη το καλοκαίρι του 2023 και έφυγε τον Αύγουστο του 2024. Ύστερα από ακριβώς έναν χρόνο. Κι η αλήθεια είναι ότι η απόφαση της διοίκησης τότε ξάφνιασε πολλούς. Οι Αρκάδες είχαν νικήσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, είχαν χάσει από τον Βόλο στην έδρα τους και μετά πήραν «Χ» στο Βικελίδης από τον Άρη.

Εκεί μπήκε τελεία στη συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Ράσταβατς, στη δεύτερή του θητεία στην Τρίπολη σε 39 ματς, είχε 13 νίκες, 7 ισοπαλίες και 19 ήττες με 46 γκολ ενεργητικό και 61 γκολ παθητικό.

Η διοίκηση του Αστέρα, είχε φέρει στην Ελλάδα τον Ρόμπι Κιν, αλλά η συνεργασία των δύο πλευρών δεν προχώρησε και στη συνέχεια κατέληξαν στον Κλοντ Μακελελέ. Ο Γάλλος σταρ έφυγε ύστερα από τρεις αγωνιστικές λόγω του θέματος... Μπιλέ και στη συνέχεια ήρθε ο Σάββας Παντελίδης.

Τι έκανε ο Σάββας Παντελίδης στην επιστροφή του στον Αστέρα Τρίπολης

Ο έμπειρος κόουτς επέστρεψε σε μια ομάδα που κούμπωνε στα «θέλω» του και του δημιουργούσε το περιβάλλον για να δουλέψει όπως εκείνος ήθελε. Φρόντισε να βάλει την ομάδα σε ήρεμα νερά και την οδήγησε στην επιστροφή στα Play Offs αλλά και στα ημιτελικά του Κυπέλλου, απ' όπου εν τέλει αποκλείστηκε από τον ΟΦΗ του Ράσταβατς σε μια μάχη που παίχτηκε ως το τελευταίο λεπτό.

Φέτος, η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει νίκη στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και ύστερα από 39 ματε στη δεύτερη θητεία του αποχωρεί με 15 νίκες, 6 ισοπαλίες και 18 ήττες, με 48 γκολ ενεργητικό και 52 γκολ παθητικό.

