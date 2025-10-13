Ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Ναντ κάνει αναφορά στον γκολκίπερ του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφόν.

Ο Αλμπάν Λαφόν ήρθε στον Παναθηναϊκό τον περασμένο Ιούλιο με τη μορφή δανεισμού από τη Ναντ.

Ο 26χρονος διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού τερματοφύλακας έχει πλέον έξι συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με το τριφύλλι.

Σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Ναντ, φιλοξενούνται δηλώσεις από το περιβάλλον του Λαφόν. Η Ναντ κατηγορείται ότι τον κατέστρεψε και πλέον στον Παναθηναϊκό κάνει ουσιαστικά επανεκκίνηση της καριέρας του.

«Καταστράφηκε στη Ναντ, ο Αλμπάν Λαφόν ξαναρχίζει στον Παναθηναϊκό», είναι ο τίτλος στο δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρεται:

«Ο Αλμπάν Λαφόν έγινε βασικός στους πράσινους. Ο Αντονί Λόπες είχε το τεράστιο προσόν να βάλει τέλος σε κάθε αμφιβολία σχετικά με τον βασικό τερματοφύλακα της Ναντ. Και σχεδόν ξεχνάμε ότι ο Αλμπάν Λαφόν παραμένει υπό συμβόλαιο με τα «Καναρίνια».

Δανεικός από το περασμένο καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, ο 26χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει επιλέξει την Ακτή Ελεφαντοστού και μάλιστα αγωνίστηκε με τους «Ιβοριανούς» (νίκη 7-0 επί των Σεϋχελλών), είχε μια δύσκολη εκκίνηση, όπως και η ομάδα του.

Απέναντι στην εξέγερση των φιλάθλων μετά τα καταστροφικά πρώτα αποτελέσματα, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να απολύσει τον προπονητή Ρουί Βιτόρια. Ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε στη συνέχεια και καθιέρωσε τον Λαφόν, με δύο νίκες στο πρωτάθλημα ως αποτέλεσμα. Η ηρεμία επανήλθε και ο παίκτης, που εξακολουθεί να ανήκει στη Ναντ, αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του. Ωστόσο, ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του εξηγεί ότι οι προορισμοί του μοιάζουν μεταξύ τους, αφού πάντα αντιμετωπίζει αστάθεια.

"Το ίδιο συμβαίνει με τον Αλμπάν από την αρχή της καριέρας του, από την Τουλούζ μέχρι τη Φιορεντίνα και μετά στη Ναντ: Προβλήματα μεταξύ διοίκησης και φιλάθλων, υπερβολικά συχνές αλλαγές προπονητών, προπονητές τερματοφυλάκων που αλλάζουν, συχνά ακατάλληλοι για επαγγελματικό επίπεδο... Αυτή τη στιγμή, στον ΠΑΟ, είναι ένας προσωρινός προπονητής που ανέλαβε την ομάδα και φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλύτερα".

Αυτό το άτομο δεν είναι καθόλου επιεικές με τη Ναντ, η οποία, σύμφωνα με αυτόν, "έκανε πολύ κακό στον Αλμπάν, καταστρέφοντας την εικόνα του και ένα μέρος της καριέρας του"».