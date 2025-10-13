Ο Τσικίνιο αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Stoiximan Super League για τον μήνα Σεπτέμβριομε τον Ανδρέα Τεττέη να τον ακολουθεί.

Η Super League ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την ανάδειξη του Stoiximan Player of the Month του Σεπτεμβρίου με τον Τσικίνιο να βγαίνει πρώτος με τεράστια διαφορά, καθώς συγκέντρωσε 57,66% των ψήφων και ο πιο «hot» ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, Ανδρέας Τεττέη τον ακολουθεί με ποσοστό 16,32%.

Τον προηγούμενο μήνα ο Πορτογάλος χαφ των Πειραιωτών αγωνίστηκε και στα τρία ματς πρωταθλήματος, κόντρα σε Πανσερραϊκό, Παναθηναϊκό και Λεβαδειακό, όντας πρωταγωνιστής στο ματς με τους Βοιωτούς, με τα δυο γκολ που πέτυχε στη νίκη - θρίλερ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Από την πλευρά του ο επιθετικός της Κηφισιάς έκανε φανταστικές εμφανίσεις στις σπουδαίες νίκες με Παναθηναϊκό στο Βόλο και ΟΦΗ στο Ηράκλειο, ενώ έκανε καλή εμφάνιση και κόντρα στον Άρη στο Αγρίνιο, έχοντας συμμετοχή στο γκολ του Πόμπο, το οποίο σύμφωνα με την ανάλυση του Λανουά ακυρώθηκε λανθασμένο.

Θυμίζουμε πως στα ματς με το Τριφύλλι κα τον Όμιλο ο 24χρονος φορ ήταν «μέσα» και στα έξι γκολ που έβαλε συνολικά το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η ενημέρωση της Super League

«Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Month του Σεπτεμβρίου:

1/ Τσικίνιο 57,66%

2/ Α. Τετέι 16,32%

3/ Γ. Ατανάσοφ 9,42%

4/ Ν. Ελίασον 7,50%

5/ Α. Όζμπολντ 5,04%

6/ Λ. Λάμπρου 4,06%».