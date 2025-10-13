Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης της Δευτέρας (13/10) και ανεβαίνει ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Μετά το ρεπό της Κυριακής (12/10) οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ επέστρεψαν τη Δευτέρα (13/10) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ώστε να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για τον ερχόμενο αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (18/10, 20:00), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το ευχάριστο νέο που προέκυψε από την προπόνηση αφορά τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Ο νεαρός επιθετικός συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος και ανεβάζει «στροφές» στην προσπάθεια που κάνει για να είναι ετοιμοπόλεμος για τον αγώνα με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, στο πρώτο ματς της δεύτερης θητείας του στα Καναρίνια.

Από εκεί και πέρα ο Ταξιάρχης Φούντας συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του, όπως και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος θα επιστρέψει στη δράση από τον Νοέμβριο. Θυμίζουμε πως αυτές τις ημέρες είναι εκτός Ηρακλείου οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων, Γιάννης Αποστολάκης και Κωνσταντίνος Κωστούλας, οι οποίοι δουλεύουν υπό τις οδηγίες του Γιάννη Ταουσιάνη για το ερχόμενο εκτός έδρας ματς με τη U21 της Λετονίας (14/10, 17:00).

Το πρόγραμμα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του Μίλαν Ράσταβατς περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ασκήσεις τακτικής. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης (14/10, 11:00).