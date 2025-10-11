Οι απαιτήσεις του Μανόλο Χιμένεθ από τους ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν στη δράση φάνηκαν μέσα από μία ξεκάθαρη τοποθέτησή του κι αυτή αφορούσε το υψηλότατο επίπεδο εξάρτησης του Άρη από τα γκολ του Λορέν Μορόν.

Ο Ισπανός προπονητής… δεν ανακάλυψε την Αμερική περιγράφοντας μια παγιωμένη και ευρέως ορατή κατάσταση. Στην πραγματικότητα αποτελεί το μόνιμο αντικείμενο συζήτησης στα «πέριξ» του Άρη. Στην προκειμένη περίπτωση όμως έχει σημασία «ποιός» το λέει και κυρίως, το φάσμα των δικών του ευθυνών στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Γιατί στη διάρκεια της 45λεπτης συζήτησης με τους ρεπόρτερ του Άρη και με όλη την καλή διάθεση, παράλληλα του σεβασμού στο ποιόν του Λορέν Μορόν, ο Χιμένεθ (υψώνοντας τα χέρια του αλλά με αποφασισμένο ύφος) είπε… «δεν μπορούμε να περιμένουμε γκολ μόνο από τον Λορέν Μορόν. Είναι εξαιρετικός επιθετικός αλλά δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός γκολτζής και να εξαρτόμαστε αποκλειστικά από αυτόν».

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και τουλάχιστον μια διετία, οι σχέσεις εξάρτησης δεν είναι απλά στενές, αλλά ο Άρης… ζει και πεθαίνει (στο γκολ) από τον Λορέν Μορόν. Καμία επιτυχία δεν παρουσίασαν οι προσπάθειες που έγιναν – είτε σε τακτικό επίπεδο είτε σε μεταγραφικό – με απώτερο σκοπό την κατάργηση αυτού του καθεστώς. Τελευταία ήταν η αλλαγή ρόλου του Μόντσου ο οποίος, προ του τραυματισμού του Ούρος Ράτσιτς, ανέβηκε αρκετά μέτρα στο γήπεδο αφήνοντας κατά μέρος τον ρόλο του (κατά συνθήκη) αμυντικού χαφ και αναλαμβάνοντας τον αντίστοιχο του εσωτερικού μέσου με την ευθύνη εντονότερης παρουσίας στο ύψος της περιοχής του αντιπάλου.

Υπό αυτές τις συνθήκες και τουλάχιστον έως τη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, ο Χιμένεθ δεν έχει άλλη επιλογή από αυτή της επένδυσης στους παρόντες. Και είναι εξίσου προφανές ότι απαιτεί από τους ακραίους επιθετικούς να γίνουν «σκόρερ», κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους Αλφαρέλα-Καντεβέρε. Μάλιστα, στη συνέντευξή του παραδέχθηκε ότι συγκριτικά με όσα περίμενε να δει… «ο Καντεβέρε μ’ έχει εκπλήξει. Σε ότι αφορά τον Αλφαρέλα, τώρα τον βλέπω και περιμένω να φτάσει στο 100%».

Οι δύο τελευταίοι δοκιμάστηκαν σε διάφορες θέσεις στη διάρκεια της εβδομάδας – και προ της άδειας στην οποία βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές – σε μία κίνηση η οποία είχε ξεκάθαρο στόχο. Την αναγνώριση και την καταγραφή των χαρακτηριστικών τους. Διαπιστώθηκε, για παράδειγμα, ότι ο ρόλος του δεύτερου επιθετικού πίσω από τον Μορόν ή τον Καντεβέρε ταιριάζει αρκετά στον Αλφαρέλα. Προφανώς έχει τα στοιχεία για να χρησιμοποιηθεί και στην αριστερή πλευρά, βασικό ζητούμενο είναι όμως να εντοπιστεί ο ρόλος στον οποίον θα είναι πιο αποδοτικός. Γιατί, επίσης, αυτό που θα αναζητήσει ο Μανόλο Χιμένεθ είναι το γκολ. Αυτή την απαίτηση θα καταθέσει στους συγκεκριμένους δύο, το ίδιο ισχύει και για τους ακραίους επιθετικούς.

Καθόλου τυχαία, στη διάρκεια της κουβέντας, ρωτήθηκε για τον Τάσο Δώνη. Για τον Έλληνα επιθετικό έχει σαφέστατη άποψη, οι δυο τους συνεργάστηκαν εξάλλου στο ΑΠΟΕΛ. «Αν είναι καλά και δίνει το 100%, είναι εξαιρετικός. Στο πλάνο μας ήταν να τον εντάξουμε σταδιακά (15-20 λεπτά τη φορά), αλλά όπως εξελίχθηκαν τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν δόθηκε η δυνατότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν ήταν έτοιμος να μπει, δεν δόθηκε η ευκαιρία για να μπει. Ακόμη δεν είναι 100% έτοιμος για να παίξει ολόκληρο το παιχνίδι», είπε. Ωστόσο, έδειξε ξεκάθαρα ότι η κλεψύδρα δεν έχει πολλούς κόκκους άμμου. Ο Δώνης πρέπει να βρει τον τρόπο επιστροφής στην ομάδα. Οι ίδιες απαιτήσεις διατυπώθηκαν και για τους Κάρλες Πέρεθ, Φρέντικ Γένσεν. «Ο Πέρεθ είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Γένσεν είναι πολεμιστής και με εκπλήσσει», είπε ο Χιμένεθ.

Εν τέλει, έδειξε ότι περιμένει από τους επιστρέφοντες… στατιστικά νούμερα. Δηλαδή, γκολ και ασίστ. Δεν έχει την πολυτέλεια να περιοριστεί στις (απλά) καλές εμφανίσεις αλλά θα απαιτήσει απ’ όλους όσοι απαρτίζουν τη μεσοεπιθετική και επιθετική γραμμή να βάλουν τις σφραγίδες του και στον τομέα του γκολ.