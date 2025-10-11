Πέρασαν τρία χρόνια από τη μέρα που άφησε την τελευταία του πνοή, ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ΠΑΟΚ, Σταύρος Σαράφης και ο Δικέφαλος πραγματοποίησε το ετήσιο μνημόσυνο του.

Μία μέρα σαν και σήμερα, πριν από τρία χρόνια, ένας μεγάλος θρύλος του ΠΑΟΚ έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τόσο τον Δικέφαλο όσο και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο λόγος για τον Σταύρο Σαράφη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών μετά από μάχη που έδωσε για τη ζωή έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο του υπέστη.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε το ετήσιο μνημόσυνο του «Καίσαρα» στην Επανομή, περιοχή όπου γεννήθηκε και παρόντες ήταν μεταξύ άλλων οι Κούδας, Αναστασιάδης, Ιωσηφίδης, Αποστολίδης, Ασλανίδης, Κωστίκος, Αλεξανδρίδης και η γραμματέας του ΠΑΟΚ, Λένα Ιγνατίου.

