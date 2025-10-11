Ο Τσέριν του προσέφερε το πρώτο γκολ από την πιο αναποτελεσματική γραμμή του

Ο Άνταμ Τσέριν που έγινε ο πρώτος μέσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος σκόραρε, η αναποτελεσματικό της μεσαίας γραμμής και η ανάγκη για περισσότερα γκολ από κείνη.

Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει στις προπονήσεις κι έχει ξεκινήσει να δουλεύει για την επιστροφή του στην δράση, που θα γίνει σε οκτώ μέρες από τώρα, κόντρα στον Άρη στην Θεσσαλονίκη.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που ταλανίζουν τους «πρασίνους» στο νέο αυτό ξεκίνημα με τον Χρήστο Κόντη είναι το γκολ. Το «τριφύλλι» στα πέντε ματς που έχει βρεθεί στον πάγκο του ο Έλληνας τεχνικός έχει σκοράρει ένα γκολ στα τρία εξ' αυτών και από δύο και τέσσερα στα άλλα δύο αντίστοιχα .

Εκείνο δημιουργεί φάσεις, ωστόσο ταλανίζεται προς το παρόν από το πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας που είχε και με τον Ρουί Βιτόρια. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι η αδυναμία που εμφανίζει η μεσαία γραμμή του στο τομέα του σκοραρίσματος.

Στο ματς με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός βρήκε για πρώτη φορά φέτος γκολ από μέσο του με τον Τσέριν και του χάρισε στην ουσία τη νίκη.

Τα σχεδόν 4 γκολ λιγότερα από τους μέσους και η σύγκριση με τις άλλες γραμμές

Η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού αποτελείται αυτή τη στιγμή από πέντε παίκτες, που είναι πλήρως ενεργοί, δηλαδή τον Μπακασέτα, τον Τσιριβέγια, τον Τσέριν, τον Σιώπη και τον Ρενάτο Σάντσες, τον Μπρέγκου, που είναι συμπληρωματικός και τον Ταμπόρδα, που ακόμα δεν έχει βρει ενεργό ρόλο στο ροτέισον της ομάδας.

Ο αρχηγός των «πρασίνων», Τάσος Μπακασέτας είναι με διαφορά ο πιο απειλητικός μέσος της ομάδας έχοντας σχεδόν όσα σουτ έχουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί (23 έναντι 26). Όμως, οι ευκαιρίες που πρωταγωνιστεί δεν είναι μόνο πολλές, αλλά και υπό καλές προϋποθέσεις, αφού ο μέσος όρος της απειλής του φτάνει το 0,11xG ανά σουτ, όταν μία μέση τελική αξίζει 0,10. Δηλαδή κάθε του προσπάθεια είναι στον μέσο όρο και λίγο παραπάνω.

Η απειλή και αποτελεσματικότητα των μέσων του Παναθηναϊκού

Μέσοι Σουτ xG Γκολ Αποτελεσματικότητα Μπακασέτας 23 2,5 0 -2,5 Τσέριν 13 1,26 1 -1,26 Ταμπόρδα 5 0,63 0 -0,63 Ρενάτο Σάντσες 4 0,32 0 -0,32 Τσιριβέγια 3 0,13 0 -0,13 Σιώπης 2 0,01 0 -0,01 Μπρέγκου 1 0,04 0 -0,04

Παρ' όλα αυτά δεν έχει καταφέρει ακόμα να συνδεθεί με την αντίπαλη εστία, μιας και του λείπει η ρέντα, αφού είναι χαφ, που το να πατάει περιοχή και να απειλεί/σκοράρει είναι από τα προτερήματά του.

Και οι υπόλοιποι όμως μέσοι των «πρασίνων» σ' αυτό το διάστημα είναι επίσης αναποτελεσματικοί, ακόμη και ο Τσέριν, που έγινε ο πρώτος από κείνους που σκοράρει την φετινή σεζόν. Χρειάστηκε να περάσουν 3,5 μήνες για να συμβεί αυτό.

Συνολικά οι μέσοι του «τριφυλλιού» έχουν σημειώσει 3,89 γκολ λιγότερα από το αναμενόμενο και είναι στην ουσία η γραμμή με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτή τη στιγμή, αλλά και η μόνη που έχει πετύχει μονάχα ένα γκολ.

Οριακά μάλιστα δεν είναι κι εκείνη με την μικρότερη απειλή, αφού περνούν εκείνη της άμυνας που έχει εννέα σουτ λιγότερα, αλλά ένα γκολ περισσότερο.

Η αποτελεσματικότητα των γραμμών του Παναθηναϊκού

Γκολ και απειλή ανά γραμμή Σουτ xG Γκολ Αποτελεσματικότητα Αμυντικοί 42 4,21 2 -2,21 Μέσοι 51 4,89 1 -3,89 Εξτρέμ 62 8,77 6 -2,77 Επιθετικοί 31 5,61 5 -0,61

Δεδομένα ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει μεγαλύτερη ευχέρεια στο σκοράρισμα χρειάζεστε τους μέσους του να μπουν πιο ενεργά στον τομέα αυτόν. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος ο Τσέριν στο Gazzetta, μετά την λήξη του αγώνα με τον Ατρόμητο όπου σκόραρε.

«Είμαι χαρούμενος για το γκολ μου φυσικά. Ελπίζω να σκοράρω περισσότερα, γιατί δεν είναι οκ το γεγονός πως εμείς οι μέσοι της ομάδας δεν έχουμε σημειώσει αρκετά γκολ μέχρι τώρα αυτή τη χρονιά. Θα έπρεπε να συνεισφέρουμε περισσότερα σε γκολ και ασίστ, αλλά είμαι σίγουρος πως θα έρθουν μέσα στην σεζόν».