Η ΑΕΚ μετά τον Αρόλντ Μουκουντί «έδεσε» και τον Ζίνι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο και υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το 2029.

Το πρότζεκτ του Ζίνι έδειξε πως πιστεύει εμπράκτως η ΑΕΚ με τους κιτρινόμαυρους να προχωρούν σε επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Μάριο Ηλιόπουλο στα γραφεία της ΑΕΚ και έβαλε την υπογραφή του για ακόμα ένα χρόνο με την Ένωση.

Ο 23χρονος επιθετικός αποτελεί έναν παίκτη που έχει μεγάλες προοπτικές και πάνω στον οποίο πιστεύει πολύ και ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως έχει διαπιστωθεί και από τον χρόνο που του έχει δώσει ως τώρα.

Κάπως έτσι οι δύο πλευρές δεν είχαν κάποια δυσκολία στο να φτάσουν σε συμφωνία και τις υπογραφές να... πέφτουν παρουσία και του Ηλιόπουλου, όπως συνέβη πρόσφατα και με τον Αρόλντ Μουκουντί μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Ζίνι ανήκει στην ΑΕΚ από το 2023 και μετράει μέχρι σήμερα 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ με την πρώτη ομάδα, έχοντας σε αυτό το διάστημα το περσινό πέρασμα από τον Λεβαδειακό που ανέβασε τις μετοχές του, αλλά και στην ΑΕΚ Β.

Τη δεδομένη στιγμή ο Ζίνι ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό με την επιστροφή του να αναμένεται από τα μέσα Νοεμβρίου και έπειτα.