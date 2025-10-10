Ένα ξεχωριστό έκθεμα προστέθηκε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ με τη σημαία με το έμβλημα της ομάδας και τις υπογραφές πρώην αλλά και εν ενεργεία παικτών της Ένωσης.

Μια σημαία με τον Δικέφαλο Αετό και δεκάδες υπογραφές παλαίμαχων παικτών, αλλά και εν ενεργεία ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ κοσμεί τελευταία το Μουσείο Ιστορίας της ομάδας στην OPAP Arena. Μάλιστα στόχος είναι στην πορεία κι άλλοι άσοι της ΑΕΚ να υπογράψουν στη σημαία, η οποία τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο του Μουσείου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μουσείου της ΑΕΚ:

Η Σημαία

Εδώ και λίγες ημέρες προστέθηκε μία νέα προθήκη, σε κεντρικό σημείο του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ. Περιέχει σημαία με το έμβλημα του συλλόγου. Και πάνω σε αυτή υπάρχουν δεκάδες υπογραφές παλαιμάχων, αλλά και κάποιων εν ενεργεία, ποδοσφαιριστών του συλλόγου. Υπογραφές που έχουν συλλεχθεί επί χρόνια, με επιμονή, υπομονή, σε κάθε ευκαιρία που συναντούσαμε αυτούς που έγραψαν την ιστορία της ΑΕΚ.

Περιλαμβάνουν ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια κοντά μας, όπως ο Κώστας Νεστορίδης ή ο Ανδρέας Σταματιάδης, παίκτες από τη δεκαετία του ‘60 ακόμη, όπως οι Σταθόπουλος, Κεφαλίδης, Καραφέσκος, Κώστας Νικολαΐδης, Τσαχουρίδης, από τη δεκαετία του ‘70, όπως οι Μαύρος, Μπάγεβιτς, Νικολάου, Ραβούσης, Λαβαρίδης, Τόσκας, Σκρέκης, του ‘80, όπως οι Μανωλάς, Γεωργαμλής, Καραγκιοζόπουλος, Παύλος Παπαϊωάννου, Στυλιανόπουλος, Χατζής, Βασιλόπουλος, Σαββίδης, Γεωργιάδης, του ‘90, όπως οι Ντέμης Νικολαΐδης, Τσιάρτας, Κωστής, Μπατίστα, Κοπιτσής, Δημητριάδης, Βάιος Καραγιάννης, του ‘00, όπως οι Χιώτης, Κυριακίδης, Κονέ, Μιχαηλίδης, μέχρι και άσοι της σύγχρονης εποχής, αλλά και μεγάλοι ξένοι ποδοσφαιριστές που τίμησαν τη φανέλα του συλλόγου, όπως οι Οκόνσκι, Εστερχάζι, Σάντμπεργκ, Σλίσκοβιτς, Σοάρες, Ρούσεφ, Αραούχο, Τσούμπερ, Αμραμπατ, Λιβάι Γκαρσία, και πολλοί, πολλοί ακόμη!

Εμείς την ονομάζουμε απλά «η Σημαία». Είμαστε υπερήφανοι που κοσμεί το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να προστεθούν σε αυτή οι υπογραφές ακόμη περισσότερων άσων, που έχουν γράψει τη λαμπρή αυτή ιστορία.