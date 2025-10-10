Τζολάκης: Ξεκίνησε από την Εθνική, ας κλείσει από την Εθνική αυτός ο «κύκλος»

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα για το φεγγάρι του Τζολάκη με αφορμή το παιχνίδι της Εθνικής.

Είχα σχολιάσει τις προάλλες ότι ο Τζολάκης δεν περνάει καλό φεγγάρι. Φαίνονταν από κάποιες «λεπτομέρειες» του παιχνιδιού του, καθότι εδώ μιλάμε για τερματοφύλακα που μας έχει συνηθίσει σε εμφανίσεις που αγγίζουν το τέλειο.

Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο κύκλος ξεκίνησε από την Εθνική ομάδα. Και ελπίζω να έκλεισε με την Εθνική ομάδα! Αυτός ο κύκλος που εγώ τον λέω κακό φεγγάρι. Ξεκίνησε από το Ελλάδα-Δανία 0-3 στο Καραϊσκάκη, με το τρίτο γκολ της Δανίας από μία αχρείαστη έως κι επιπόλαια έξοδο του διεθνή γκολκίπερ.

Στη συνέχεια είχαμε δει τον Τζολάκη να μην επηρεάζεται από εκείνο το μεγάλο λάθος και να πιάνει μία απόδοση στη Λεωφόρο στο ισόπαλο (1-1) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που την λες και άριστη. Υποδειγματικός, τόσο κάτω, όσο κι έξω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού.

Ακολούθησε, όμως, μία εβδομάδα με τρία παιχνίδια, που δεν την λες και την καλύτερη για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, με έξι γκολ παθητικό, από το 3-2 επί του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη, το 0-2 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο και το 1-2 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Όχι, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Τζολάκη για τα έξι γκολ. Μιλάμε για πέντε γκολ, κατά βάση τετ α τετ, εκτελέσεις. Κι ένα πέναλτι.

Απλά σου έβγαζε μία εντύπωση ότι δεν είναι στα καλύτερα του. Κάτι που τον πούλησε η μπάλα και στα δύο γκολ της Άρσεναλ, στα οποία βρήκε την μπάλα, αλλά αυτή κατέληξε στα δίκτυα, τη μία φορά κάτω από την μασχάλη του και την άλλη κάτω από τα πόδια του…Κάτι δύο πολύ κακές έξοδοι, πολύ μακριά από την εστία του, που δεν κατέληξαν σε γκολ μόνο και μόνο λόγω μίας σωτήριας επέμβασης του Μουζακίτη με τον Λεβαδειακό και του δοκαριού στο πλασέ του Γιακουμάκη στην Τούμπα…

Τώρα, ήρθε το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής, με το σοβαρό λάθος στη φάση στο 93΄ του τρίτου γκολ της Σκωτίας, που πήγε να σώσει το κόρνερ, αλλά του έφυγε η μπάλα. Και όπως και με τη Δανία, τότε στο 81’, έγινε γκολ.

Γι΄ αυτό λέω, ας κλείσει τώρα, σε αυτό το παιχνίδι της Εθνικής στην Σκοτία, όπως άρχισε από παιχνίδι της Εθνικής, με τη Δανία, ο κύκλος «κακό φεγγάρι» για τον Τζολάκη!

Άσχετο: Όπως είχα γράψει προχθές στην εφημερίδα, ο Κοστίνια έχει υπογράψει εδώ και τρεις μήνες το νέο του συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, δικαιολογημένα καθώς ο σύλλογος είχε απορρίψει τον περασμένο Ιανουάριο πρόταση 12 εκ. Ευρώ από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, που έδινε και στον ίδιο τον Πορτογάλο πολύ καλή αμοιβή.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν είναι κακοί οι εφτά βαθμοί που έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός Β στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Super League 2. Κακές είναι οι εμφανίσεις της ομάδας. Και μία ιδέα του Γάλλου προπονητή της, του Πιτό για να αλλάξει την εικόνα της, είναι να εγκαταλείψει το 3-5-2 και να παίξει 4-2-3-1, δηλαδή με τέσσερις στην άμυνα και όχι με τρεις καθαρούς στόπερ, δύο μπακ χαφ κλπ.

Σε μία προσπάθεια να κάνει την ομάδα πιο επιθετική, ο Πιτό σκέφτεται επιπλέον να παίξει με τριάδα μπροστά Κεϊτά, Μπιλάλ, Ζουγκλή και πίσω τους τον Βαλμπουενά. Το δυσάρεστο είναι ότι θα λείψει από το επόμενο παιχνίδι λόγω τιμωρίας ο Τουφάκης. Ο 19χρονος κεντρικός χαφ είναι νομίζω μία από τις λίγες, μέχρι στιγμής, ευχάριστες εκπλήξεις στον Ολυμπιακό Β.

Παρεμπιπτόντως, στο Ολυμπιακός Β-Καλαμάτα 1-4, με την Καλαμάτα πραγματικά ανώτερη, διαιτητής ήταν ο Τσαγγαράκης, αποδεικνύοντας ότι δεν κάνει ούτε για την Β΄ Εθνική. Δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, χάρισε δύο αποβολές στην Καλαμάτα, ενώ κι η αποβολή του Τουφάκη ήταν λάθος, αφού πρώτη κίτρινη δεν υπήρχε.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍.