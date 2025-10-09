Από τα σύννεφα πέφτεις αν δεν ξέρεις τον Πετράκη, αν δεν ξέρεις τον Παναιτωλικό...

Η κοινή συνύπαρξη Πετράκη - Αναστασίου στα αποδυτήρια του Παναιτωλικού, προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό στην ποδοσφαιρική Ελλάδα. Ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για τις απλές απαντήσεις που προκύπτουν στο ερώτημα «μα πως έγινε αυτό;».

Aπό το μεσημέρι της Τρίτης το μεγαλύτερο... εν Ελλάδι viral (για να μιλήσουμε τη γλώσσα της εποχής) που αφορά τη Superleague, είναι η κοινή παρουσία του Γιάννη Αναστασίου και του Γιάννη Πετράκη στα αποδυτήρια του προπονητικού κέντρου του Παναιτωλικού.

Αν απλά μια τέτοια είδηση είχε προκύψει ως... διαρροή από κάποιο γραφείο τύπου, δύσκολα θα μπορούσε να την πιστέψει κανείς. Αλλωστε ζούμε στη χώρα που ο «ποδοσφαιρικός πολιτισμός» είναι έννοια άγνωστη στους περισσότερους και το σύνηθες φαινόμενο είναι ο... απερχόμενος να μην έχει καν την δυνατότητα να χαιρετίσει παίκτες και συνεργάτες.

Όμως ο φωτογραφικός φακός και το video αποκάλυψαν σε όλο της το μεγαλείο την είδηση. Γιατί αυτή ήταν μια πραγματική είδηση, που όσο κι αν περηφανεύομαι ότι έχω καλή μνήμη στα... ποδοσφαιρικά, δεν μπόρεσα να φέρω στο μυαλό μου ανάλογο περιστατικό στο πρόσφατο ή ακόμη και στο πιο μακρινό παρελθόν (σ.σ γι' αυτό υπάρχουν τα σχόλια του Gazzetta, όποιος θυμάται ελεύθερα το γράφει).

Δεν είναι τυχαίο πως το βίντεο, οι φωτογραφίες, η είδηση, μέσα σε λίγα λεπτά... ταξίδεψαν παντού. Σε όλα τα sites της χώρας, σε όλα τα αθλητικά ραδιόφωνα, αλλά και «μοιράστηκε» στα social media. Τα καλά λόγια περίσσεψαν, οι εκφράσεις θαυμασμού αλλά και έκπληξης είχαν την τιμητική τους.

Που ακούστηκε ο... τέως την ώρα που νέος κάνει ομιλία να μπαίνει στα αποδυτήρια για να χαιρετίσει;

Που ακούστηκε η ΠΑΕ να ανοίγει τις θύρες της σε αυτόν που μερικά 24ωρα πριν έφαγε έξι;

Και πολλές άλλες απορίες (εύλογες για τα ελληνικά δεδομένα) μπορούν να εκφραστούν. Οι απαντήσεις όμως δεν είναι και τόσο μεγάλη σπαζοκεφαλιά. Δεν χρειάζεται να είσαι κάποιος από τους... χιλιοδιαφημισμένους insiders που κυκλοφορούν με το κιλό στο YouTube για να δώσεις την απάντηση στο «πως φτάσαμε σε αυτή την εικόνα στο Emileon». Απλή είναι. Παναιτωλικός και Γιάννης Πετράκης. Ή αν θέλετε Γιάννης Πετράκης και Παναιτωλικός. Αν τους ξέρετε και τους δύο σαφώς και δεν τρέξατε να βρείτε σύννεφο για να πέσετε.

Ας τα πάρουμε από την αρχή για να τα κάνουμε... πενηνταράκια. Ο προπονητής από την Κρήτη δεν είναι κανένας «χτεσινός» στο ποδόσφαιρο. Τα χιλιόμετρά του τα έχει γράψει και με το παραπάνω και σε επίπεδο Superleague, αφού πριν από τον Παναιτωλικό προηγήθηκαν και ο ΟΦΗ και ο Εργοτέλης και ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Λεβαδειακός και ο Απόλλωνας Αθηνών! Το ποδοσφαιρικό ταμείο... ανάμεικτο. Και χαρές και λύπες. Και μεγάλες επιτυχίες και μεγάλες αποτυχίες.

Εχει η μπάλα μόνο μια πλευρά; Πόρνη είναι που είχε πει και ο Όσιμ, οπότε όλα τα περιμένεις.

Ανεξάρτητα λοιπόν τι πιστεύει κανείς για τον προπονητή Γιάννη Πετράκη στο ποδοσφαιρικό... κουρμπέτι, υπάρχει για όλους κι ένας κοινός τόπος. ΚΥΡΙΟΣ. Οχι με Κ κεφαλαίο, αλλά με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αυτό λένε όσοι βγάζουν το ζην και το ευ ζην από την μπαλίτσα. Παράγοντες, παίκτες, δημοσιογράφοι, γιατροί, οι πάντες. Καλά λόγια και μόνο. Για την ευγένειά του, για τους τρόπους του, για τις αξίες που πρεσβεύει πολλά – πολλά χρόνια. Δεν είχε το παραμικρό κόμπλεξ να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο που τον διαδέχτηκε πριν μερικά 24ωρα, όπου ο ίδιος σε ωμή γλώσσα έχασε την δουλειά του. Αν το θεωρείτε απλό φέρτε το λίγο στο μυαλό σας...

Ο δεύτερος λόγος είναι ο Παναιτωλικός. Το ίδιο το club. Xρόνια τώρα προσπαθεί (χωρίς να το πετυχαίνει πάντα) να είναι στην επικαιρότητα, να είναι στην πρώτη γραμμή. Όχι όμως με κάθε τρόπο. Όχι με κάθε κόστος. Με το... σπαθί του έχει κερδίσει από «εχθρούς και φίλους» την έξωθεν καλή μαρτυρία. Μια ομάδα που μάλλον και σε φιλάθλους που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το Αγρίνιο προκαλεί συμπάθειες παρά αντιπάθειες. Με μια συνεπή στάση δεκαετιών. Μακριά από... βρώμικες συνήθειες του ελληνικού ποδοσφαίρου, μακριά από παράγοντες που έχουν μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, γενικά μακριά από οτιδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει την θρυαλλίδα που θα διέλυε όλο αυτό που χτίστηκε με κόπο και αποτελεί περηφάνια για τον σύλλογο.