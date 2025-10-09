Stoiximan Super League: Δευτεραθλήτρια στη δυσπιστία προς τους νέους παίκτες
Σε μία έρευνα του CIES που κάλυψε 55 πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας παγκοσμίως, η ελληνική Stoiximan Super League κατέκτησε μια δυσάρεστη θέση.
Είναι η δεύτερη διοργάνωση που δίνει τον λιγότερο χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών. Και είναι δεδομένο ότι οι ελληνικοί σύλλογοι εμπιστεύονται ελάχιστα τα παιδιά των Ακαδημιών και σπάνια τους δίνουν χρόνο συμμετοχής.
Παρά τις διεθνείς τάσεις και τις οικονομικές ανάγκες που θα μπορούσαν να ευνοούν την ανάδειξη ταλέντων, οι ελληνικές ομάδες εξακολουθούν να γυρίζουν την πλάτη στη νέα γενιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι νεαροί παίκτες καταλαμβάνουν μόλις το 4,6% του συνολικού χρόνου συμμετοχής στο πρωτάθλημα, ποσοστό που τοποθετεί την Ελλάδα στην δεύτερη χειρότερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Μόνο το πρωτάθλημα του Περού εμφανίζει μικρότερο ποσοστό (4,3%), ενώ η Κύπρος ακολουθεί κατά πόδας με 4,7%, παρουσιάζοντας παρόμοιες δομικές αδυναμίες στην αξιοποίηση των νέων.
Lowest % of minutes by ≤21 year-old players, 5⃣5⃣ leagues 🌐
🥇 #DivisiondeHonor 🇵🇪 4.3%
🥈 #SuperLeague1 🇬🇷 4.6%
🥉 #1Division 🇨🇾 4.7%
🇯🇵🇹🇷🇰🇷🇸🇦🇪🇨🇨🇳🇧🇷
More exclusive demographic data 👉 https://t.co/ZLOZATvca2 pic.twitter.com/9Lz6yDWbcG— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 9, 2025
