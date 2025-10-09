Για προοληπτικούς λόγους ο Λευτέρης Κοντεκάς έκανε καθαρισμό στο γόνατο του και θα χρειαστεί να μείνει εκτός για περίπου 3,5 μήνες.

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε για προληπτικούς ο Λευτέρης Κοντεκάς. Ο 16χρονος κεντρικός αμυντικός του ΟΦΗ τις προηγουμενες μέρες έκανε κανονικά προπονηση με την ομάδα, όμως το γεγονός πως είχε απότομη σωματική ανάπτυξη του προκάλεσε μια μικρή επιπλοκή στο γόνατο, κάτι το οποίο του επέτρεπε μεν να συμμετέχει στο πρόγραμμα των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών αλλά με μικρές ενοχλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε να προχωρήσει σε έναν καθαρισμό του γονάτου, έτσι ώστε να τελειώνει μια και καλή με αυτό και να μην τον ταλαιπωρήσει ποτέ ξανά στο μέλλον. Ο υψηλόσωμος στόπερ έκανε τον καθαρισμό, όλα πήγαν καλά και από την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, το οποίο θα διαρκέσει περίπου 3,5 μήνες, ώστε να τεθεί ξανά στη διάθεση της ομάδας.

Ο υψηλόσωμος στόπερ ήταν από τους διακριθέντες στην προετοιμασία του ΟΦΗ και κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μίλαν Ράσταβατς μαζί με τη θέση του στην πρώτη ομάδα.

Θυμίζουμε πως για το κέντρο της άμυνας ο Σέρβος τεχνικός των Κρητικών υπολογίζει στους Βασίλη Λαμπρόπουλο, Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, Γιάννη Χριστόπουλο και Κωνσταντίνο Κωστούλα.