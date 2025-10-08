Ο δεξιός μπακ του ΟΦΗ, Μπόρχα Γκονθάλεθ, υπέστη θλάση β' βαθμού και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Άσχημα είναι τα μαντάτα στον ΟΦΗ για την κατάσταση του Μπόρχα Γκονθάλεθ. O Ισπανός δεξιός μπακ αποχώρησε τραυματίας στο 16ο λεπτό του αγώνα με τον Άρη στην Τρίπολη, αφήνοντας τη θέση του στον Νίκο Μαρινάκη, με τις εξετάσεις του να δείχνουν πως έχει υποστεί θλάση β' βαθμού στον τετρακέφαλο του δεξιού ποδιού.

Προφανώς πρόκειται για σημαντική απώλεια για τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος θα στερηθεί των υπηρεσιών του βασικού του δεξιού ακραίου οπισθοφύλακα στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς ο 29χρονος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

O Ισπανός είχε αγωνιστεί και στα επτά παιχνίδια του Ομίλου την τρέχουσα σεζόν, με απολογισμό ένα γκολ και δυο ασίστ. Προέρχεται από ιδιαίτερα «γεμάτη» χρονιά με 34 εμφανίσεις, 5 γκολ και 8 ασίστ.

Οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν στις προπονήσεις στο ΒΑΚ το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) έπειτα από το τριήμερο ρεπό που έδωσε ο Μίλαν Ράσταβατς στους παίκτες του. Ο Γκονθάλεθ έκανε θεραπεία, όπως επίσης και οι Γιάννης Θεοδοσουλάκης και Ταξιάρχης Φούντας,οι οποίοι ταλαιπωρούνται από πιο ελαφριά θλάση.

Πέραν των τριών τραυματιών εκτός βρίσκονται οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων Αποστολάκης και Κωστούλας. Το πρόγραμμα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

To πρόγραμμα του ΟΦΗ μέχρι την επόμενη διακοπή των Εθνικών

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 18/10, 20:00

ΟΦΗ - Ατρόμητος 25/10, 20:00

ΟΦΗ - Ηρακλής (Κύπελλο)*

Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 3/11, 17:00

ΟΦΗ - ΑΕΚ 9/11, 17:30

* Δεν έχει οριστεί ακόμα το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.