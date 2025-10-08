Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ επιστρέφει στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να τον υπολογίζει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Τα ματς που θα δώσει ο Ολυμπιακός τον Δεκέμβριο με τον Ελ Καμπί να είναι στο Κόπα Άφρικα!

Η επάνοδος του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στις προπονήσεις του Ολυμπιακού έρχεται πάνω στο καταλληλότερο timing! Από την προετοιμασία έδειξε ότι θέλει να μπει στη σεζόν όπως άφησε την προηγούμενη.

Ο Ουκρανός μέτρησε 2 γκολ στην καλοκαιρινή προετοιμασία, έχοντας παίξει στα φιλικά με Μπρέντα και Νόργουιτς. Συγκεκριμένα, σκόραρε ένα γκολ στο 3-2 με τη Μπρέντα και ένα γκολ στο 3-0 επί του αγγλικού συλλόγου.

Από τότε, το πρόβλημα στη γάμπα τον άφησε στα... πιτς και τώρα η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρεται ώστε να αποτελέσει ένα από τα όπλα του Μεντιλίμπαρ σε μια περίοδο όπου ο Ελ Καμπί σιγά - σιγά θα αρχίσει να μπαίνει σε ρυθμός Κόπα Άφρικα.

Το επόμενο δίμηνο θα είναι αρκετό για να μπει στην αγωνιστική κατάσταση που χρειάζεται ώστε μαζί με τον Ταρέμι να τραβήξουν το κουπί στην επίθεση.

Το πρόγραμμα του Μαρόκου τον Δεκέμβριο:

2/12 Αγώνας για το Arab Cup (δεν έχει οριστεί αντίπαλος)

5/12 Αγώνας για το Arab Cup (δεν έχει οριστεί αντίπαλος)

8/12 Μαρόκο - Σαουδική Αραβία (Arab Cup)

21/12 Μαρόκο - Κομόρες (Κόπα Άφρικα)

26/12 Μαρόκο - Μάλι (Κόπα Άφρικα)

29/12 Ζάμπια - Μαρόκο (Κόπα Άφρικα)

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού τον Δεκέμβριο:

2/12: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Κύπελλο)

6/12: Ολυμπιακός - ΟΦΗ (Πρωτάθλημα)

9/12: Καϊράτ - Ολυμπιακός (Champions League)

14/12: Αρης-Ολυμπιακός (Πρωτάθλημα)

16/12: Ολυμπιακός-Ηρακλής (Κύπελλο)

20/12: Ολυμπιακός-Κηφισιά (Πρωτάθλημα)

Τι έκανε πέρυσι ο Γιάρεμτσουκ με τον Ολυμπιακό και τι θα δώσει στον Μεντιλίμπαρ η επιστροφή του

Συνολικά σε 33 ματς είχε 10 γκολ και 4 ασίστ. Ο Ουκρανός, ήταν αυτός που από την αμφισβήτηση και για πολλούς με το ένα πόδι εκτός Πειραιά, μπήκε στο Κύπελλο κόντρα στον Παναθηναϊκό, ισοφάρισε σε 1-1 κι άνοιξε το δρόμο της πρόκρισης που σφράγισε στο Καραϊσκάκης ο Μουζακίτης με τη γκολάρα του!

Στη συνέχεια ο Γιάρεμτσουκ, ήταν απλά απολαυστικός! Μέτρησε 2 γκολ και 1 ασίστ στο 6-0 με την ΑΕΚ για το Κύπελλο, ενώ είχε και γκολ στο 2-0 του τελικού Κυπέλλιυ με τον ΟΦΗ.

Στα Play Off, δε, σκόραρε δύο φορές στο 4-2 με τον Παναθηναϊκό, ενώ είχε και γκολ επί της ΑΕΚ στην Opap Arena στο 0-2. Εκλεισε τη χρονιά, με ασίστ στο 4-2 επί του ΠΑΟΚ και στο 0-1 επί του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τη στατιστική εικόνα του στο WyScout, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αγωνίστηκε πέρυσι σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Europa League 1.103 λεπτά και το 43.9% των προσπαθειών του είχε επιτυχία. Είχε 37 σουτ στο στόχο, με 7.8 xG, στις πάσες το 68.5% ήταν επιτυχημένο, ενώ στις ντρίμπλες του το 45.5%.

Τα σουτ του του Γιάρεμτσουκ την περσινή σεζόν

Ο Ουκρανός φορ, είναι εξαιρετικός στην πίεση στο αντίπαλο επιθετικό τρίτο. Σ' αυτό που λατρεύει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του. Όπως θα δούμε είχε 24 ανακτήσεις κατοχής στο αντίπαλο μισό, πήρε το 44.8% των εναέριων μονομαχιών και το 37.5% των μονομαχιών γενικά. Ακούμπησε τη μπάλα 69 φορές στην αντίπαλη περιοχή, είχε 13 προωθητικά τρεξίματα και κέρδισε 16 φάουλ.