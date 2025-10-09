Η ακρίβεια στο τελείωμα των ευκαιριών αποτελεί ένα θέμα στο οποίο η ΑΕΚ καλείται να βρει λύση για να μην αδικεί τον εαυτό της. Τι δείχνουν οι αριθμοί στο Wyscout.

Το διάστημα της διακοπής που διανύουμε για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων βρίσκει την ΑΕΚ στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η μεγάλη ανατροπή με δέκα παίκτες απέναντι στην Κηφισιά ολοκλήρωσε μια εξάδα αγώνων από το ξεκίνημα της σεζόν που έφερε την καλύτερη συγκομιδή της Ένωσης στα πρώτα έξι παιχνίδια μετά από σχεδόν μια εικοσαετία. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να συγκεντρώσει 16 από τους 18 βαθμούς που θα μπορούσε να κατακτήσει με μοναδική απώλεια την ισοπαλία στη Λάρισα, την οποία αν η ΑΕΚ δεν είχε υποστεί, θα είχε καταφέρει να ισοφαρίσει την επίδοση του ξεκινήματος της σεζόν 2007-2008 όταν είχε πετύχει το απόλυτο με έξι νίκες.

Η ΑΕΚ από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να πετύχει τον μεγάλο στόχο της εισόδου στη League Phase του Conference League με 3/3 προκρίσεις, έχοντας δώσει ήδη και ένα ματς στη League Stage της διοργάνωσης, το οποίο ωστόσο δεν συνοδεύτηκε από επιτυχία μετά την ήττα με 3-1 στη Σλοβενία από την Τσέλιε. Μαζί με τα δύο ματς για τη League Phase του Κυπέλλου η ΑΕΚ έχει δώσει 15 ματς ως τώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη με το πρόσημο να είναι θετικό συνολικά. Ωστόσο αναμφισβήτητα υπάρχουν αρκετά θέματα προς βελτίωση, όπως αναγνώρισε και ο ίδιος ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Η ΑΕΚ προβλημάτισε τελευταία ανασταλτικά, αλλά το βασικό της θέμα είναι το τελείωμα των φάσεων

Ένα βασικό ζήτημα που αναμφίβολα χρήζει σημαντικής βελτίωσης για την ΑΕΚ ενόψει της συνέχειας έχει να κάνει με το τελείωμα των φάσεων. Θέμα που έχει ταλαιπωρήσει τους κιτρινόμαυρους τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα στα τελευταία δύο παιχνίδια η ανασταλτική λειτουργία δεν είχε τη συνοχή που μας είχε συνηθίσει η ΑΕΚ του Νίκολιτς δεχόμενη πέντε γκολ και αρκετή πίεση. Μάλιστα σύμφωνα με το Wyscout τα xGoals της Τσέλιε και της Κηφισιάς ήταν στα ασυνήθιστα υψηλά 3,67 και 3,3 αντίστοιχα. Όμως, αυτό συνέβη σε δύο παιχνίδια και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόβλημα τη δεδομένη στιγμή.

Από την άλλη, η έλλειψη ακρίβειας στο τελείωμα των ευκαιριών είναι ένα πρόβλημα που παρουσιάζει η ΑΕΚ σε σταθερή βάση. Η αναποτελεσματικότητα στοίχισε τους δύο βαθμούς στην ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet, όμως και σε αρκετά παιχνίδια που η ΑΕΚ δεν το έχει πληρώσει, στο τέλος της ημέρας έχει αδικήσει τον εαυτό της καθώς δεν σκοράρει όσα γκολ πρέπει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιουργεί.

Πρώτη σε τελικές και σε επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή η ΑΕΚ, τι δείχνουν τα xGoals στο Wyscout

Η βελτίωση στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας είναι κάτι στο οποίο έχει αναφερθεί και ο Νίκολιτς αρκετές φορές στις δηλώσεις του, ενώ είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα και από τους αριθμούς στο Wyscout. Στο πρωτάθλημα για παράδειγμα η ΑΕΚ έχει ενεργητικό 9 τερμάτων, τη στιγμή που τα xGoals της (δηλαδή τα γκολ που θα έπρεπε να είχε σκοράρει βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε) είναι στο 12,99. Αυτή η διαφορά των 4 γκολ είναι σημαντική.

Η ΑΕΚ δημιουργεί ευκαιρίες ούσα πρώτη σε τελικές στο πρωτάθλημα έχοντας 97 σύμφωνα με το Wyscout, ενώ πρώτη είναι και στην κατηγορία των επαφών μέσα στην περιοχή του αντιπάλου με 174. Συνολικά σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη η ΑΕΚ έχει σκοράρει 22 γκολ, με τα xGoals της να είναι στο 27,63 κάτι που αντικατοπτρίζει απόλυτα το γεγονός ότι η Ένωση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη ακρίβεια στο τελείωμα των φάσεων. Κάτι που σχετίζεται με την απόφαση του παίκτη τη στιγμή που εκτελεί και τη συγκέντρωση που διαθέτει.

Τα γκολ και τα xGoals της ΑΕΚ ανά παιχνίδι μέσω του Wyscout: