Σε ακόμα μία αλλαγή οδηγούνται στον Αστέρα Τρίπολης, με τον Κρις Κόουλμαν να αναμένεται να διαδεχθεί τον Σάββα Παντελίδη.

Στον Αστέρα Τρίπολης ετοιμάζονται για ακόμα μία αλλαγή στον πάγκο τους. Ο Κρις Κόουλμαν, αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Σάββα Παντελίδη με τους Αρκάδες να έχουν μέσα σ' έναν χρόνο 6 διαφορετικά πρόσωπα στον πάγκο τους.

Κατά σειρά αυτοί είναι: Ράσταβατς, Στάικος Βεργέτης (υπηρεσιακός), Κλοντ Μακελελέ, Σάββας Παντελίδης και τώρα Κρις Κόουλμαν.

Από την έναρξη της περσινής σεζόν ως την τωρινή αυτή είναι η σειρά των προσώπων που έχουμε - και θα - δούμε από τον κιτρινομπλέ πάγκο.

Από την ακατανότητα κίνηση με την απόλυση του Μίλαν Ράσταβατς, στην κίνηση με τον Ρόμπι Κιν που έπεσε στο κενό και στην κατάληξη με τον Κλοντ Μακελελέ.

Τρεις εβδομάδες μετά και ύστερα από τη νίκη στη Λεωφόρο επί της Καλλιθέας ο Γάλλος σούπερ σταρ φεύγει. Γιατί; Η διαφωνία με τη χρησιμοποίηση του Ερίκ Μπιλέ έφερε το... τέλος. Σας είχαμε αναλύσει τότε τι ακριβώς συνέβη κι αν ο σπουδαίος Μακελελέ πήρε ή όχι... χαρτάκι.

Η ορθολογική σκέψη με τον Παντελίδη κι η ανάγκη για αλλαγή

Στη συνέχεια, είδαμε μια ορθολογική κίνηση με τον Σάββα Παντελίδη. Ο έμπειρος κόουτς με την παρουσία του στο δεύτερο πέρασμά του έπεισε και τους πιο άπιστους ότι ήταν το κατάλληλο πρόσωπο την κατάλληλη στιγμή στη σωστή καρέκλα.

Η ομάδα επέστρεψε στα Play Offs και παραλίγο να βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου.

Η φετινή σεζόν δεν πήγε καλά ως την 6η αγωνιστική και τελικά έχουμε το τέλος της εν λόγω συνεργασίας. Ο Αστέρας είναι τελευταίος με μόλις 2 βαθμούς και στην ομάδα έχουν δει στον Κρις Κόουλμαν τον άνθρωπο που θα βγάλει την ομάδα από την κρίση.

Αυτό που πρέπει να δείξουν στην ομάδα είναι το πλάνο και το όραμα. Να δουλέψει ένας προπονητής με ηρεμία και να χτίσει.

Ο Σάββας Παντελίδης φεύγοντας αφήνει πίσω του και τη χρήση των Πομόνη, Αλμύρα, Χαραλαμπόγλου. Ελληνόπουλα που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους.

Από εδώ και πέρα, άπαντες στον οργανισμό οφείλουν να κάνουν την αυτοκριτική τους και να σχεδιάσουν την ομάδα για το μέλλον. Αυτό, προφανώς, που προέχει είναι να σωθεί η κατηγορία - αν και νωρίς οι 2 βαθμοί δεν αφήνουν περιθώρια για κάτι άλλο.