ΟΦΗ: Ψυχραιμία, πίστη, σταθερότητα

Ο ΟΦΗ με το θρίαμβο επί του Άρη έβγαλε την αντίδραση που έπρεπε ως αποτέλσμα της υποδειγματικής διαχείρισης μιας ακόμα δύσκολης περιόδου.

Ο ΟΦΗ ήταν μια από τις ομάδες που μπήκε στην 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League έχοντας ένα... μαύρο σύννεφο πάνω της, το οποίο προήλθε από τις τρεις διαδοχικές ήττες από ΠΑΟΚ, Λεβαδειακό και Κηφισιά. Φυσικά κάθε παιχνίδι είχε και τη δικιά του «αναποδιά».

Το εντός έδρας με τους Θεσσαλονικείς έγινε στη... Λεωφόρο, καθώς το Παγκρήτιο ήταν ανέτοιμο, κόντρα στο Λεβαδειακό η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς έμεινε πίσω στο σκορ στο 21ο δευτερόλεπτο και έπαιξε με εννέα παίκτες για περίπου ένα ημίχρονο, ενώ ενάντια στο κλαμπ των Βορείων Προαστίων οι Κρητικοί έπαιξαν εκ νέου με αριθμητικό μειονέκτημα εξαιτίας μιας... απερισκιψίας του Σενγκέλια, παίζοντας σε γήπεδο - χωράφι. Φυσικά στον Όμιλο ουδέποτε κρύφτηκαν πίσω από δικαιολογίες.

Ο ΟΦΗ είχε ακόμα μια «αντιξοότητα» στο ματς με τον Άρη, καθώς έδωσε και πάλι εντός έδρας ματς μακριά από το Ηράκλειο, αφού λόγω της κατάστασης του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο (για την οποία ευθύνεται η κατασκευάστρια εταιρεία) ο αγώνας έγινε στην Τρίπολη. Παρόλα αυτά το σύνολο του Ράσταβατς έβγαλε την αντίδραση που είχε... υποσχεθεί στους Ομιλίτες.

Πως το κατάφερε; Όπως πάντα...

Ψυχραιμία

Ο ΟΦΗ της νέας εποχής λειτουργεί από το 2018, έχοντας ένα τρίπτυχο - κανόνα, τον οποίο ακολουθούν στο κλαμπ μέχρι σήμερα. Ψυχραιμία, πίστη και σταθερότητα.

Οι Κρητικοί κρατούν κλειστά τα «αυτιά» τους, καθώς δεν επηρεάζονται από... φωνές και γκρίνια στς δύσκολες στιγμές και παράλληλα μένουν «προσγειωμένοι» όταν τα πράγματα πάνε καλά και η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Σε κάθε περίσταση στον Όμιλο έχουν ως βασικό μέλημα να διατηρούν την ηρεμία τους και να αφήνουν τον πανικό που μπορεί να επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές εκτός ΒΑΚ.

Μπορεί λόγω των «μαζεμένων» αρνητικών αποτελεσμάτων οι ποδοσφαιριστές που έφεραν 17.000 Ομιλίτες στον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου ξαφνικά να «έπεσαν» στα μάτια μερίδας φιλάθλων, όμως αυτό δεν έγινε σε καμία περίπτωση εντός των τειχών.

Αυτήν την ψυχραιμία φρόντισαν να μεταφέρουν στους εκρποσώπους των Λεσχών Θύρα 4 1986, Ομιλοφρενείς, Κρήτες και Στέκι Αρχανών ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Ηλίας Πουρσανίδης και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του κλαμπ, Νίκος Νταμπίζας σε συνάντηση 3,5 ωρών που έγινε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (2/10), με τα μέλη της διοίκησης του ΟΦΗ να απαντούν στις ερωτήσεις των οργανώμενων και τους Ομιλίτες να εκφράζουν τη στήριξη τους.

Πίστη

Οι Ασπρόμαυροι αυτά τα χρόνια πάντα στηρίζουν τους «δικούς» τους ανθρώπους είτε πρόκειται για παίκτες, είτε για προπονητές και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν. Σε αυτό το πλαίσιο παρόλο που μετά την ήττα από την Κηφισιά οπαδοί ζητούσαν την απομάκρυνση του Μίλαν Ράσταβατς η διοίκηση του ΟΦΗ δεν εξέτασε αυτό το ενδεχόμενο και δεν προκύπτει πως τέθηκε θέμα αλλαγής στην τεχνική ηγεσία..

Στον Όμιλο υπάρχει εκτίμηση για τη δουλειά του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος την περασμένη σεζόν πέτυχε το στόχο τόσο της εισόδου στα Play Offs 5-8, όσο και της συμμετοχής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου δεν κατάφερε να κάνει την απόλυτη υπέρβαση κόντρα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό.

Ο Ράσταβατς είχε την εμπιστοσύνη της διοίκησης, μετέφερε τη δική του πίστη στους παίκτες και αυτοί έδωσαν τις απαντήσεις τους στο «χορτάρι» του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όπου έκαναν... πάρτι με καλεσμένο τον ΟΦΗ τον Άρη.

Θυμίζουμε πως κόντρα στους Θεσσαλονικείς ο ΟΦΗ παρουσιάστηκε με... μισή επίθεση, καθώς εκτός ήταν οι Φούντας, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, οι οποίοι λογίζονται ως βασικοί, ενώ στo 16' τέθηκε νοκ άουτ ο αναντικατάστατος δεξιός μπακ Μπόρχα Γκονθάλεθ, λόγω ενοχλήσεων στον τετρακέφαλο.

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ο Νέιρα ηγήθηκε των Κρητικών όπως μόνο αυτός μπορεί, ο Αποστολάκης έκανε από τα πιο ώριμα πιαχνίδια του με την ασπρόμαυρη φανέλα και τράβηξε την ευκαιρία του από τα μαλλιά, ο Σαλσέδο σκόραρε και ήταν μόνιμος «μπελάς» για την άμυνα του Μανόλο Χιμένεθ, ενώ ο Νίκος Μαρινάκης έδωσε πολύτιμες λύσεις με την εμπειρία του. Αυτό συμβαίνει όταν ο προπονητής έχεις πραγματική πίστη σε όλο το γκρουπ και η εμφάνιση κόντρα στον Άρη του πιστώνεται σε τεράστιο βαθμό.

Σταθερότητα

Πως κύλησε αυτή η μια εβδομάδα στον ΟΦΗ πριν το ματς με τον Άρη, στο οποίο είχε να υλοποιήσει το στόχο της αντίδρασης για χάρη του κόσμου; Όπως και κάθε άλλη εβδομάδα. Σε κάθε ποδοσφαιρικό οργανισμό η ηρεμία και η σταθερότητα της καθημερινότητας έχει κομβική σημασία.

Όπως κάθε εβδομάδα υπήρξε ανοιχτή προπόνηση στο ΒΑΚ με τον Ράσταβατς να δίνει τις απαντήσεις του στους δημοσιογράφους, οι παίκτες δούλεψαν σε φουλ ρυθμούς και ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στους ποοδσφαιριστές του όπως συνηθίζει πριν από όλους τους αγώνες, χωρίς να τους «φορτώσει» κάποιο έξτρα βάρος.

Η διαχείριση των ποδοσφαιρικών «κρίσεων» είναι από τα πλέον απαραίτητα ζητούμενα σε κάθε ομάδα και ο ΟΦΗ έχει αποδείξει πως έχει το σχετικό «know how».