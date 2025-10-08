Αποκαλύψεις Νικολακόπουλου: «Υπάρχει θέμα Ολυμπιακού και Τεττέη»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ανδρέα Τεττέη.

Το όνομα του Ανδρέα Τεττέη είναι το πιο hot αυτή τη στιγμή στην Stoiximan SuperLeague και όπως είναι αναμενόμενο ακούγεται για τις περισσότερες μεγάλες ομάδες. Ωστόσο, από αυτές, ο Ολυμπιακός φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει εκδηλώσει το πιο ζωηρό ενδιαφέρον.

Κάτι που αποκάλυψε στην σημερινή εκπομπή των Galacticos, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο οποίος είπε οτι «υπάρχει θέμα Τεττέη στους «ερυθρόλευκους», συμπληρώνοντας πως ο επιθετικός της Κηφισιάς αρέσει στον Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε πως όπως είχε πει χθες ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι αξιώσεις της ομάδας για τον παίκτη είναι στα 1,6 εκατομμύρια.