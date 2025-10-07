Βιεϊρίνια: «Φοβερός παίκτης ο Ζαφείρης, να τα δώσουμε όλα για τον τίτλο στα 100 χρόνια».

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια μίλησε για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά και τους Κωνσταντέλια και Ζαφείρη, ενώ αναφέρθηκε και στην δική του πορεία μετά το τέλος της μεγάλης του καριέρας.

Θεωρείται και δικαίως ένας παίκτης-σημαία για τον ΠΑΟΚ. Ο ορισμός του αρχηγού που πλέον μπορεί να έχει σταματήσει την σπουδαία του καριέρα, αλλά δεν σταματά να βλέπει τον αγαπημένο του «δικέφαλο του βορρά». Ο λόγος για τον Αντελίνο Βιεϊρίνια με τον «θρύλο» του ΠΑΟΚ να μιλάει για όλους και για όλα σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Για τον Ιβάν Σαββίδη, τους Κωνσταντέλια και Ζαφείρη και να αναφέρει πως φέτος που η ομάδα κλείνει 100 χρόνια ζωής θα πρέπει να κατακτηθεί ένας τίτλος.

Αναλυτικά ανέφερε τα εξής:

Για το πως βιώνει πλέον μετά το τέλος της καριέρας του ως σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ακόμα ψάχνω τα πατήματα μου. Δεν είναι εύκολο μετά από τόσα χρόνια να βγαίνεις εκτός... θέσης. Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο. Το αγαπάω το ποδόσφαιρο πολύ και δεν είναι εύκολο για κανέναν να τελειώνει την καριέρα του.

Κάποιες φορές σκέφτομαι να ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου και λέω να εξαφανιστώ για λίγο, αλλά άλλες φορές είμαι μαζί με τα παιδιά στην ομάδα και λέω ότι δεν μπορώ να ζήσω μακριά από το ποδόσφαιρο. Το άγχος είναι το χειρότερο. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω τα παιδιά όπως μπορώ, το άγχος είναι πολύ μεγάλο για μένα, δεν περίμενα να είναι έτσι. Δεν με βλέπω να είμαι προπονητής τα επόμενα χρόνια.

Γράφτηκα στην σχολή και περιμένω να με δεχτούν για να πάρω το δίπλωμα προπονητικής το πρώτο. Κάθε μέρα μαθαίνεις στο ποδόσφαιρο, αλλά με άλλα μάτια βλέπεις ως ποδοσφαιριστής και με άλλα ως προπονητής ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Πλέον δεν είμαι παίκτης αλλά βλέπω ακόμα ως ποδοσφαιριστής και για αυτό θέλω να ανοίξω τα φτερά μου και να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ αλλά και τον εαυτό μου.

Ότι έκανα ως παίκτης αλλά και ότι έκανα στην ζωή μου, το έκανα με πάθος. Την οικογένεια μου την αγαπάω περισσότερο από το ποδόσφαιρο, αλλά για πολλά χρόνια όλη μου η αγάπη ήταν το ποδόσφαιρο. Πάντα ήθελα να δώσω το 100%, ακόμα και όταν έβλεπα το ποδόσφαιρο αρχικά ως διασκέδαση, πριν γίνω επαγγελματίας. Έτσι θέλω να συνεχίσω με πάθος και την επόμενη μέρα στο άθλημα για μένα».

Για το αν αισθάνεται αυτό το άγχος επειδή δεν εξαρτάται από τον ίδιο, όπως όταν έπαιζε: «Ως παίκτης πάντα υπάρχει άγχος, αλλά πάντα έχεις τον έλεγχο του δικού σου άγχους. Από την στιγμή που είσαι έξω και δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι, σε πιάνει ένα μεγαλύτερο άγχος. Είναι δύσκολο να πας από την μια κατάσταση στην άλλη».

Για το δύσκολο διάστημα που πέρασε ο ΠΑΟΚ με τα πέντε χωρίς νίκη: «Δεν ήμασταν στην καλύτερη περίοδο. Όλες οι ομάδες θα περάσουν από τέτοιες περιόδους. Η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση ήταν χαμηλά για όλα τα παιχνίδια. Στην Τρίπολη κερδίζαμε 3-1 και δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο, ένα παιχνίδι που φάνηκε πως δεν έχουμε ψυχολογία. Οι παίκτες κάθε μέρα το έψαχναν και δούλευαν. Πήραμε μια σπουδαία νίκη σε ένα ντέρμπι και η ομάδα θα ξανακερδίσει την χαμένη της ψυχολογία. Κάθε χρόνο υπάρχουν διαστήματα που δεν σου βγαίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δουλειά ή δεν θέλουν να κερδίσουν οι παίκτες. Οι πρώτοι που θέλουν να κερδίζουν τα παιχνίδια είναι οι παίκτες, επειδή υπάρχουν πάντα τα συμβόλαια, οι μεταγραφές και όλα αυτά. Η έλλειψη των αποτελεσμάτων μας έκανε ως ομάδα να χάσουμε αυτοπεποίθηση και δεν υπάρχει καλύτερο boost το να κερδίσεις ένα ντέρμπι και κυρίως απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός.

Είναι έργο Λουτσέσκου γιατί είναι ο προπονητής, είναι έργο των παικτών, είναι έργο όλων όσων είναι μέσα στην ομάδα. Έχουμε αποδείξει πολλές φορές στην ιστορία του ΠΑΟΚ ότι ναι επιτρέπεται να πέσεις, αλλά πρέπει να σηκωθείς. Έχουμε ζήσει καλές και άσχημες στιγμές και στις άσχημες στιγμές πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αυτό μετράει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, είναι μονόδρομος αυτό».

Για την σεζόν των 100 ετών και για τους στόχους: «Είναι ένα κίνητρο παραπάνω για να διεκδικήσουμε τους τίτλους. Όσοι δουλεύουμε στον ΠΑΟΚ θέλουμε κάθε χρόνο να παίρνουμε τίτλους. Για να γράψουμε ιστορία και να πάρουμε τον τίτλο στην σεζόν των 100 ετών, πρέπει να τα δώσουμε όλα. Δεν παίζουμε μόνοι μας και το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο. Έχουμε και την Ευρώπη και το Κύπελλο, αλλά ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, αυτό είναι ξεκάθαρο».

Για τους ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα: «Και οι αντίπαλοι και αυτοί δεν έχουν περάσει καλά ή δεν φαίνεται να περνάνε καλά. Όλες οι ομάδες είναι σχεδόν απίθανο να κάνουν μια τέλεια χρονιά. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Η ιστορία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι ο τίτλος θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Αυτός που θα έχει τις περισσότερες καλές στιγμές και τις λιγότερες κακές θα είναι φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά είμαι σίγουρος ο τίτλος θα κριθεί στα πλέι οφ».

Για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και την επικείμενη έλευση του Ζαφείρη τον Ιανουάριο: «Σίγουρα θα αλλάξει κάτι, γιατί αλλιώς δεν θα μπαίναμε σε διαδικασία να τον αποκτήσουμε! Είναι μια μεταγραφή για να μας κάνει πιο δυνατούς σε κάποιο κομμάτι στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι είναι ένας φοβερός παίκτης! Τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ καλό παιδί και δουλευταράς. Θα έρθει να μας βοηθήσει, να μας δώσει κάτι καινούργιο, να μας δώσει πράγματα που μας λείπουν. Τα παιδιά που είναι ήδη στην ομάδα και παίζουν στην θέση του κάνουν ότι μπορούν για να δυσκολέψουν τον Λουτσέσκου για να βγάλει την ενδεκάδα».

Για την παραμονή του Κωνσταντέλια στην ομάδα και ήταν το πιο ισχυρό μήνυμα το καλοκαίρι από πλευράς Σαββίδη: «Τώρα έφτασε πολύ κοντά στο να φύγει, αλλά και την πρώτη φορά και την δεύτερη φορά παρέμεινε. Το μήνυμα που έχει περάσει σε όλους ο πρόεδρος είναι οτι δεν κοιτάει το κόστος και θέλει ο ΠΑΟΚ να έχει τους καλύτερους. Ο κ. Ιβάν Σαββίδης ό,τι μπορεί να κάνει το κάνει. Δεν ειναι εύκολο για ελληνική ομάδα να απορρίψει 20.000.000 ευρώ, δεν συμβαίνουν αυτά κάθε μέρα. Το καλοκαίρι έφερε παίκτες με εμπειρία, παίκτες που έχουν παίξει Τσάμπιονς Λιγκ και παιδιά με καλά χαρακτηριστικά, όπως ο Γιακουμάκης».

Για τις μεγάλες του στιγμές στην καριέρα του: «Η μεγαλύτερη είναι στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό την χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα την σεζόν 2018-19 που μπήκα στο γήπεδο ενώ ήμουν τραυματίας, με την κόρη μου που ήρθε και με φίλησε. Δεν ήμουν καλά ψυχολογικά και ήρθε η κόρη μου να πει να προσέχω, ενώ είχα ήδη ένα διαλυμένο γόνατο. Αν ήταν τόσο εύκολο θα γινόμασταν όλοι ποδοσφαιριστές!

Από τα 10 μου μέχρι τα 39 μου που τελείωσα την καριέρα μου δεν είχα διακοπές, δεν είχα ξενύχτια, δεν είχα... χαμπουργκέρ ή πίτσες, ενώ όλοι οι άλλοι μπορούσαν να τα έχουν. Υπάρχει άγχος, υπάρχουν κριτικές, σχολιασμοί που έχεις να περάσεις εσύ και οικογένεια σου, που δεν μπορεί να τα αντέξει ο καθένας.

Το EURO είναι η δεύτερη πιο μεγάλη στιγμή στην καριέρα μου. Μετά το 2004 που με... βάλατε να κλαίω. Πήρατε εσείς το 2004, πήραμε εμείς το 2016 και τώρα είμαστε εντάξει! Τους τίτλους που πήρα με την Βόλφσμπουργκ, το Κύπελλο και το Σουπερ Καπ».

Για το αν μιλάει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Μιλάμε με κοινούς φίλους, αλλά όχι απευθείας με τον Κριστιάνο».

Για την Εθνική και την πορεία της στα προκριματικά στο Μουντιάλ: «Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν δείξει πως είναι ικανά για όλα. Ήταν μια κακή στιγμή με την Δανία. Υπάρχει η ποιότητα για να κερδίσουν την Σκωτία και να κάνουν ένα βήμα πρόκρισης».

Για τα νέα παιδιά - ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου: «Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας. Όχι απλά έχει μια ενδεκάδα, έχει δυο ενδεκάδες η Εθνική. Η δουλειά που γίνεται με το προπονητικό κέντρο της Εθνικής, με τον κ. Γκαγκάτση και με τον κ. Γιοβάνοβιτς. Θεωρώ ότι αυτό το γκρουπ μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα. Η ομοσπονδία επενδύει στο μέλλον και στα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια πολύ όμορφη συνέχεια»

Για τα παιδιά των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και το πως τους έχει ζήσει: «Όλα τα παιδιά... Κωνσταντέλιας, Κουλιεράκης, Τζίμας, Μιχαηλίδης, εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε και προσπαθούσαμε να τους έχουμε με τα ποδαράκια τους στην γη. Άρχισαν πολύ νωρίς και εγώ δεν είχα συνηθίσει στην εποχή μου».

Για τα ντοκιμαντέρ προς τιμήν του μετά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση: «Να ευχαριστήσω πολύ την γυναίκα μου την Βάσω που ήταν μαζί μου αυτά τα χρόνια που ήμουν στον ΠΑΟΚ. Από την ημέρα που έφυγα μέχρι που γύρισα και μέχρι που σταμάτησα. Που ήταν κοντά μου στα εύκολα και στα δύσκολα, αλλά κυρίως στα δύσκολα. Να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη που μου άνοιξε την πόρτα να επιστρέψω στην ομάδα που αγάπησα και που αγαπάω. Με έφεραν πίσω και με βοήθησαν να κρατήσω την υπόσχεση μου όταν έφυγα το 2011 ότι θα γυρίσω για να πάρω τίτλους και το καταφέραμε μαζί».