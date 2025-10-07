Οι 2 λόγοι που δεν έπαιξε ο Ταμπόρδα στο Παναθηναϊκός-Ατρόμητος
Αν έκανε κανείς μία βόλτα στα social media των φίλων του Παναθηναϊκού χθες, θα έβλεπε οτι ένα μεγάλο κομμάτι συζητούσε το γεγονός οτι ο Χρήστος Κόντης δεν χρησιμοποίησε την Κυριακή το βράδυ με τον Ατρόμητος, τον Βιθέντε Ταμπόρδα.
Έναν παίκτη που αποκτήθηκε το καλοκαίρι έναντι 5 εκατομμυρίων, με τους «πράσινους» να παλεύουν για μέρες να... σπάσουν τον δανεισμό του από την Μπόκα Τζούνιορς στην Πλατένσε με την οποία αναδείχθηκε και πρωταθλητής.
Στην χθεσινή εκπομπή των Galacticos, ο Νίκος Αθανασίου ρωτήθηκε σχετικά και εξήγησε τους δύο λόγους που ο προπονητής του «τριφυλλιού» δεν χρησιμοποίησε στην Λεωφόρο τον Αργεντίνο, ο οποίος μέχρι στιγμής μετράει 3 συμμετοχές (1 στο Κύπελλο, 2 στο Europa League) και 74 λεπτά συμμετοχής.
Δείτε τι είπε για τον Βισέντε Ταμπόρδα ο Νίκος Αθανασίου
Η απάντηση για τον Μίλος Πάντοβιτς
Ανάλογη κουβέντα, σε μικρότερο βαθμό βέβαια, έγινε και για τον Μίλος Πάντοβιτς, για την περίπτωση του οποίου ο Νίκος Αθανασίου ξεκαθάρισε πως ο Χρήστος Κόντης έκανε αυτό που ήταν ποδοσφαιρικά δίκαιο. Έριξε στο παιχνίδι τον Αλεξαντερ Γρεμέγιεφ, ο οποίος έβγαλε τα... κάστανα από την φωτιά στο Αγρίνιο, καθώς με δικό του γκολ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει την ανατροπή κόντρα στον Παναιτωλικό.
