Ο Στέλιος Μαλεζάς τελικά είναι ο εκλεκτός του Αχιλλέα Νταβέλη για να διαδεχθεί τον Γιώργο Πετράκη στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet, ξεπερνώντας στο νήμα τον Σάββα Παντελίδη.

«Λευκός καπνός» από τις συζητήσεις του ιδιοκτήτη της ΑΕΛ Novibet για τον αντικαταστάτη του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο της ομάδας. Από την στιγμή που αποφασίστηκε το διαζύγιο με τον Κρητικό τεχνικό, μετά το βαρύ 2-5 από τον Βόλο στο AEL FC Arena, ξεκίνησε η αναζήτηση του ανθρώπου που θα τον διαδεχόταν. Ο πρώτος στην σχετική λίστα ήταν ο Σάββας Παντελίδης, ωστόσο ακόμα είχε συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Μόλις αυτό ολοκληρώθηκε και επίσημα μετά την ήττα με 2-1 από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, φούντωσαν οι φήμες για τον 60χρονο προπονητή.

Ο έμπειρος προπονητής όμως δεν ήταν ο μοναδικός στην λίστα, καθώς υπήρχε και το όνομα του Στέλιου Μαλεζά. Ο 40χρονος προπονητής μπορεί αρχικά να φαινόταν ως αουτσάιντερ, αλλά τελικά την τελευταία στιγμή κατάφερε να «κερδίσει στο νήμα» τον συνάδελφό του και να γίνει ο νέος τεχνικός της ΑΕΛ Novibet. Τα πάντα κρίθηκαν την Δευτέρα καθώς ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Αχιλλέας Νταβέλης είχε συναντήσεις και με τους δύο, αποφασίζοντας τα δώσει τα ηνία στον ανερχόμενο Μαλεζά.

Ο Μαλεζάς πιάνει άμεσα δουλειά και θα είναι κανονικά στην προπόνηση της Τρίτης. Αρχικά ο προκάτοχός του είχε δώσει περισσότερες μέρες ρεπό καθώς λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων δεν υπάρχει πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά κόπηκε και έτσι ο Μαλεζάς εκτός εξαιρετικού απροόπτου θα προπονήσει κανονικά τους Θεσσαλούς την Τρίτη.

Νέος στους πάγκους με όνειρα και όρεξη για δουλειά

Ο πρώην διεθνής κεντρικός αμυντικός σταματώντας την καριέρα του ποδοσφαιριστή στην Ξάνθη και έχοντας φορέσει για 9 χρόνια την φανέλα του ΠΑΟΚ με 241 συμμετοχές, ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Κ19 του «δικεφάλου του βορρά». Στους μικρούς του ΠΑΟΚ έμεινε για τρία χρόνια με απόλυτη επιτυχία και την περίοδο 2022-23 ανέλαβε τα ηνία του Μακεδονικού συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να βρεθούν οι «πράσινοι» στα Play Offs του βορείου ομίλου και να ολοκληρώσουν την χρονιά στην 4η θέση.

Τον Δεκέμβριο του 2024 και συγκεκριμένα στις 23/12 ανέλαβε τα ηνία της Athens Kallithea στης οποίας τον πάγκο κάθισε για 20 παιχνίδια με την ομάδα να υποβιβάζεται στην Super League 2. Θεωρείται ένας από τους ανερχόμενους Έλληνες προπονητές και μάλιστα το όνομά του έχει ακουστεί και για τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά την επισημοποίηση της συνεργασίας, αυτή θα γίνει το πρωί της Τρίτης και στην συνέχεια όπως αναφέραμε θα βρεθεί στο προπονητικό κέντρο για την πρώτη του προπόνηση.