Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η ΑΕΛ Novibet με τους «βυσσινί» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου δεξιού μπακ, Ιβάν Μασόν,

Με στόχο να καλύψει το χαμένο έδαφος και να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία η ΑΕΛ Novibet αρχίζει να κινείται στο μεταγραφικό κανάλι. Κινήσεις που εκτός τις αποχωρήσεις παικτών, έχουν και τις αποκτήσεις. Μια από τις προσθήκες των «βυσσινί» είναι και ο Ιβάν Μασόν με τον 27χρονο δεξιό οπισθοφύλακα της Σεντ Ετιέν να ανακοινώνεται και επίσημα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού από την Σεντ Ετιέν Ιβάν Μασόν. Ο Γάλλος(γεννημένος στην Γουαδελούπη) δεξιός μπακ αγωνίζεται με άνεση και στις δύο πτέρυγες της άμυνας και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Δουνκέρκ και στην συνέχεια τον Ιανουάριο του 2020 πήγε στην Σεντ Ετιέν. Στους «πράσινους» έπαιξε συνολικά σε 85 παιχνίδια σκοράροντας 5 φορές και δίνοντας και 3 ασίστ, με συμμετοχές στη Ligue 1 αλλά και στο Conference League. Αγωνίστηκε επίσης δανεικός για μία χρονιά με την Παρί FC.

Μακριά από την Γαλλία έπαιξε ως δανεικός στο Ισραήλ και την Μακάμπι Τελ Αβίβ έχοντας σε 13 ματς, 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει 172 συμμετοχές με 8 γκολ και 8 ασίστ.

Επίσης έχει χρισθεί διεθνής με τις ομάδες της Εθνικής Γουαδελούπης (5 συμμετοχές) και 3 συμμετοχές με την U-21 της Γαλλίας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Ιβάν Μασόν στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».