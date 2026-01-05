Την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΛ Novibet έκανε ο Ιβάν Μασόν, με τους «βυσσινί» να συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης. Λεπτομέρειες μένουν για τον Σίστο, στο Βόλος – Κηφισιά ο Παντελίδης.

Με τις επίσημες υποχρεώσεις στην Super League να επανέρχονται, στην ΑΕΛ Novibet συνεχίζουν την προσπάθεια για ενίσχυσης προκειμένου να παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία. Μετά τον Ιβάν Μασόν του οποίου η μεταγραφή ολοκληρώθηκε και ο παίκτης ανακοινώθηκε και έκανε και την πρώτη του προπόνηση, στην τελική ευθεία έχει μπει και η απόκτηση του Πιόνε Σίστο.

Ο 30χρονος Δανός εξτρέμ έχει συμφωνήσει με τους Θεσσαλούς και το μόνο που μένει είναι ο διακανονισμός του παίκτη με τον Άρη προκειμένου να τεθεί και αυτός στην διάθεση του Σάββα Παντελίδη. Μετά τον Σίστο του οποίου ξαναλέμε μένουν μόνο τα διαδικαστικά, η ενίσχυση θα συνεχιστεί με έναν αριστερό μπακ, έναν στόπερ, έναν αμυντικό χαφ, έναν σέντερ φορ και ενδεχομένως και με έναν ακόμα εξτρέμ. Οι στόχοι έχουν βρεθεί για τις περισσότερες σχέσεις και τις επόμενες ημέρες αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις.

Στα της ομάδας ο Σάββας Παντελίδης θα βρεθεί αύριο Τρίτη στο Πανθεσσαλικό προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Βόλου με την Κηφισιά για τα Play Offs του Κυπέλλου. Η Κηφισιά είναι ο επόμενος αντίπαλος των Λαρισαίων και ο έμπειρος προπονητής θέλει να την παρακολουθήσει λίγες μέρες πριν το μεγάλο παιχνίδι στη Νίκαια.