Παναθηναϊκός: Τράβηγμα στον δικέφαλο ο Σάντσες, θα μείνει εκτός 10 μέρες

Ο Ρενάτο Σάντσες

Δέκα ημέρες εκτός θα μείνει ο Ρενάτο Σάντσες καθώς η διάγνωση για τον μέσο του Παναθηναϊκού είναι πως υπέστη τράβηγμα στον δικέφαλο.

Τα χειρότερα γλίτωσε ο Ρενάτο Σάντσες σχετικά με το θέμα τραυματισμού του. Ο Πορτογάλος μέσος υπέστη τράβηγμα στον δικέφαλο όπερ σημαίνει πως θα μείνει εκτός για 10 ημέρες και θα κάνει αγώνα δρόμου για να μπορέσει να προλάβει την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 18 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική της Super League.

Το σημαντικό είναι πως ο Σάντσες γλίτωσε τα χειρότερα που θα ήταν πιθανή θλάση και με την οποία θα έχανε όχι μόνο την αναμέτρηση με τους «κίτρινους», αλλά ενδεχομένως και το επόμενο παιχνίδι του «τριφυλλιού».

