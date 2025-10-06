Όλα θεαματικά, τίποτα το παράξενο

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την πιο σημαντική αγωνιστική στο πρωτάθλημα μέχρι την επόμενη.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και όσοι με παρακολουθούν γνωρίζουν πως για μένα αυτό δεν είναι έκπληξη. Η ΑΕΚ πέρασε μόνη πρώτη στην βαθμολογία κερδίζοντας ένα επεισοδιακό ματς με την Κηφισιά στο οποίο έχανε με2-0 και βρέθηκε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο. Στους κερδισμένους της αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός που βρήκε μια νίκη με τον Ατρόμητο και πλησιάζει, σε μια αγωνιστική που είχαμε ένα ακόμα σόου του Λεβαδειακού, που διέλυσε τον Παναιτωλικό, αλλά και την επιστροφή του ΟΦΗ που κατέστρεψε τον Αρη καθώς και δυο απολύσεις προπονητών. Ο Σάββας Παντελίδης πλήρωσε την ήττα του Αστέρα στις Σέρρες και ο Πετράκης την ήττα της ΑΕΛ Novibet από τον Βόλο: φταίει και η διακοπή.

Αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά.

Η απάντηση του Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέκου ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής όχι μόνο γιατί ο ΠΑΟΚ του κέρδισε τον Ολυμπιακό, αλλά και γιατί όλοι στην Τούμπα είδαν πως οι παίκτες του αυτόν και μόνο θέλουν στο τιμόνι της ομάδας. Είχα γράψει πριν το ματς ότι αυτό ήταν για τον ΠΑΟΚ το βασικό ζητούμενο, να παίξουν δηλαδή οι παίκτες για τον προπονητή τους – πράγμα που έγινε.

Ο Λουτσέσκου είχε στοχεύσει το ματς που θα κρατούσε τον ΠΑΟΚ στο κυνήγι του πρωταθλήματος αφήνοντας τους μισούς βασικούς εκτός στο παιγνίδι με την Θέλτα και αυτό φάνηκε στην Τούμπα. Στο δεύτερο ημίχρονο, και μετά και τις αλλαγές του προπονητή του, που κυρίως σκλήρυνε την μεσαία του γραμμή με τον Οζντόεφ αντί του Καμαρά, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε κι έκλεισε το ματς πολύ θεαματικά απειλώντας τον Ολυμπιακό με πολλά γκολ χάρη στον Γιακουμάκη κυρίως.

Ο Λουτσέσκου δεν έμεινε πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση και την συμπεριφορά της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο – αν κρίνω από τις δηλώσεις του. Δεν ήθελε να περιμένει ο ΠΑΟΚ τόσο πολύ τον Ολυμπιακό και μάλλον αυτό συνέβη γιατί οι παίκτες το έκαναν μόνοι τους βλέποντας το καλό ξεκίνημα του πρωταθλητή στο ματς και τις αρκετές (εκτός εστίας πάντως) τελικές του στο εικοσάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ σπεκουλάρισε περιμένοντας τα λάθη των αμυντικών του Ολυμπιακού και κέρδισε, μολονότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Τσικίνιο στο 22΄. γιατί τα εκμεταλλεύτηκε - αλλά που είναι το παράξενο;

Ο Ορτέγκα γλυστράει στο 63΄ και δίνει στον Τάισον το γκολ της ισοφάρισης (ο Βραζιλιάνος σκόραρε ενώ παρέμεινε στο ματς απλά γιατί η μπάλα δεν βγήκε για να γίνει η αλλαγή του με τον Ντεσπότοφ), ο Κοστίνια και ο Μπιανκόν ζαλίζονται από τις ντρίπλες του ΜVP του ΠΑΟΚ Κωνσταντέλια στην φάση του 75΄ όταν αυτός κερδίζει πέναλτι με το οποίο ο Ζίφκοβιτς διαμορφώνει το τελικό 2-1. Αλλά μιλάμε για αμυντικούς που έχουν το λάθος πανεύκολο: ο Ορτέγκα έχει κάνει μια κάκιστη αρχή στο Εμιρετς, ο Κοστίνια είναι πεσμένος, ο Μπιανκόν δεν είναι τίποτα πιο πολύ από ένας καλός στρατιώτης και το να περιμένεις να μην λείψει ποτέ ο Ρέτσος που πέρυσι δεν αγωνίστηκε σε 14 ματς λόγω ενοχλήσεων είναι ποδοσφαιρικός παραλογισμός. Από την άμυνα του Ολυμπιακού λείπει πολύ ο Κάρμο που τους υποχρέωνε όλους να είναι σοβαρότεροι. Αλλά αυτά έπρεπε να λέγονται το καλοκαίρι: τώρα είναι αργά.

Γιατί δεν έκανε αλλαγές

Ο Μεντίμπαρ άφησε κατά μέρους το rotation που μας έλεγαν ότι θα γίνει: ένα από τα μαθήματα του ντέρμπι είναι ότι κανείς δεν έχει ιδέα για το τι θα αποφασίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Γιατί ο Βάσκος στα τρία τελευταία ματς παίζει επί της ουσίας με την ίδια ενδεκάδα; Γιατί δεν εμπιστεύεται φανερά τους νεοποκτηθέντες κι αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα: αν θέλει να δείξει ότι δεν αποκτήθηκαν οι παίκτες που ήθελε, η σεζόν του Ολυμπιακού θα γίνει περίπλοκη. Μου μοιάζει επίσης δεδομένο πως αν δεν έκανε αλλαγές στην ενδεκάδα όπως είχε κάνει στην Λεωφόρο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ μετά το ματς με την Πάφο, είναι γιατί δεν του άρεσε εκείνος ο Ολυμπιακός που έσωσε το ματς με το γκολ του ΕλΚαμπί στο 92΄. Τότε βέβαια έχοντας φέρει από τον πάγκο τον Ποντένσε, τον Ταρέμι και τον Εσε είχε κλείσει το ματς πιέζοντας: χθες δεν έκανε ούτε καν τις πέντε αλλαγές του και πείραξε κάτι στο ματς μετά το 70΄κι όταν ο Ντάνι Γκαρθία ζήτησε να βγει ο ίδιος. Στην Τούμπα έγινε κατανοητό (;) ότι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα είναι η ίδια η συμμετοχή του στο απαιτητικό Τσάμπιονς λιγκ: δεν έχει κερδίσει δυο ματς μετά από παιγνίδια σε αυτό (για διαφορετικούς λόγους – πράγμα χειρότερο) κι έχει άλλα έξι να παίξει. Και με τέτοιες προσεγγίσεις όλα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Ο Βάσκος προπονητής του δεν έχε πείρα διαχείρισης τέτοιας δυσκολίας. Μια φορά πήρε μέρος στο Τσάμπιονς λιγκ με την Σεβίλλη και τον Σεπτέμβριο απολύθηκε.

Ο Ολυμπιακός χάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο αδειάζοντας από ενέργεια. Και η διακοπή έρχεται μάλλον σε μια καλή στιγμή καθώς παίκτες όπως ο Ορτέγκα, ο Κοστίνια, ο Ποντένσε, ο ΕλΚαμπί, ο Γκαρθία μοιάζουν σβηστοί και άδειοι. Κι ο ΠΑΟΚ την διακοπή την έχει ανάγκη: χθες ο Λουτσέσκου έχασε μέχρι και τον τερματοφύλακα Παβλένκα. Αλλά το κέρδος είναι η ηρεμία του. Τουλάχιστον μέχρι το ματς με την ΑΕΚ.

Εντυπωσιακός ο Τεττέη και η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πέρασε πρώτη κερδίζοντας ένα ματς εντυπωσιακό. Η ΑΕΚ είχε καρδιά, λύσεις από τον πάγκο, πίστη και πολλές θετικές παρεμβάσεις του Νίκολιτς – αλλιώς δεν κερδίζεται ένα τέτοιο ματς. Αλλά δυο γεγονότα το έκριναν: το γκολ του Καλοσκάμη στο 44΄με το οποίο η ΑΕΚ επέστρεψε στο ματς μετά από ένα εφιαλτικό ημίχρονο στο οποίο θα μπορούσε να χάνει 4-0 και η αποβολή του Ρέλβας που άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα. Η Κηφισιά με ένα Τεττέη να τρομοκρατεί τα στόπερ της ΑΕΚ (ο Μουκουντί ζαλίζονταν πριν χτυπήσει και γίνει αλλαγή, ο Ρέλβας αποβλήθηκε κι ο Βίντα πήρε κάρτα για απόπειρα βίαιου χτυπήματος) είχε δυο γκολ, δυο τεράστιες ευκαιρίες κι ένα χαμένο πέναλτι (το μόνο λάθος του Τεττέη στο ματς, αλλά υπάρχει κι ο φορμαρισμένος Στρακόσια). Αλλά όλα αυτά έγιναν σε μια συνθήκη παιγνιδιού που άλλαξε ριζικά όταν αποβλήθηκε ο Ρέλβας. Μετά την αποβολή η ΑΕΚ μαζεύτηκε, οι χώροι στην Κηφισιά για αντεπιθέσεις εξαφανίστηκαν, η ομάδα του Λέτο έχασε τον προσανατολισμό της και σε αυτό έχει ευθύνη κι ο ίδιος γιατί η έξοδος από το ματς του Πόμπο και του Πέρεθ μόλις στο 56΄κατέστρεψαν την μεσαία γραμμή.

Ο Νίκολιτς άλλαξε τα πάντα μεσοεπιθετικά και με τους φρέσκους στο γήπεδο Ελίασον, Κουτέσα, Μάριν και Γιόβιτς έψαξε αυτός πλέον αντεπιθέσεις ποντάροντας στο ότι η άγουρη τακτικά Κηφισιά δεν θα διαχειριστεί σωστά την μπάλα. Κι έτσι έγινε: η εμπειρία του Γιόβιτς κάνει την διαφορά – η ΑΕΚ φτάνει στην ισοφάριση από γέμισμα του Στρακόσια που οι Κουτέσα – Γιόβιτς αξιοποιούν και κερδίζει με πέναλτι που πήρε ο Σέρβος (και εκτελεί υποδειγματικά ο Μάριν) τρέχοντας χωρίς αντίπαλο 60 μέτρα στο γήπεδο.

Το ματς στους παλιότερους θύμισε την παλιά εκείνη δήλωση του κάποτε ομοσπονδιακού προπονητή Βασίλη Δανιήλ, που σε ένα ματς με την Γερμανία που η Εθνική μας έχασε είχε πει πως πληρώσαμε ακριβά το ότι βρεθήκαμε με παίκτη παραπάνω. Βέβαια ενόψει της συνέχειας για την ΑΕΚ τα πέντε γκολ που δέχτηκε στα ματς με την Τσέλιε και την Κηφισιά αποτελούν καμπανάκι συναγερμού: η άμυνά της είναι δύσκολο να διορθωθεί γιατί μπαινοβγαίνουν σε αυτή ο Πενράις και ο Πήλιος.

Ο ΠΑΟ σιγά σιγά επιστρέφει

Ο ΠΑΟ δεν έχει προβλήματα άμυνας: στον απογοητευτικό Ατρόμητο δεν άφησε ευκαιρία και τον κέρδισε με 1-0 χάρη σε ένα γκολ του Τσέριν στο 55΄ που βρέθηκε στο γήπεδο γιατί ο Ρενάτο Σάντσες, που μάλλον δεν έπρεπε να ξεκινήσει, ζήτησε αλλαγή μόνος του στο 38΄. Ο ΠΑΟ έχασε πάλι αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν είχε καμία πτώση στην απόδοσή του και γιατί ο Τσιριβέγια και ο Μπακασέτας στην μεσαία γραμμή ήταν οι καλύτεροι παίκτες του. Με τις επιστροφές του Πελίστρι και του Ντέσερς θα γίνει καλύτερος – τουλάχιστον ο Χρήστος Κόντης θα έχει πιο πολλές λύσεις. Το χθεσινό του ματς δεν ήταν εντυπωσιακό, αλλά δείχνει ένα δρόμο: υπήρχε επιμονή στην επίθεση, προσοχή στην άμυνα και κυρίως πολλές ευκαιρίες. Βέβαια το θέμα είναι πάντα οι αντιδράσεις όταν κάτι δεν πάει καλά.

Ο τρόμος της οικογένειας Πετράκη

Κατά τα άλλα η οικογένεια Πετράκη θα θυμάται με τρόμο το Σαββατοκύριακό. Η ομάδα του γιού, η ΑΕΛ Novibet, δέχτηκε 5 γκολ από τον Βόλο κι ο γιος Πετράκης απολύθηκε. Η ομάδα του πατέρα Γιάννη γνώρισε στη Λειβαδιά την μεγαλύτερη ήττα της ιστορίας της με 6-0: ο Παναιτωλικός μάλλον δεν είχε καταλάβει πόσο σπουδαίο ποδόσφαιρο παίζει ο Λεβαδειακός που σκόραρε και με τρία πέναλτι - ενδεικτικό της ταραχής της άμυνας. Ολοκληρώθηκε και το ευεργετικό διάστημα της αλλαγής προπονητή στον Αρη. Ο ΟΦΗ στο άδειο γήπεδο της Τρίπολης τον φιλοδώρησε με τρία γκολ: η επιστροφή του Ράσταβατς στο «Θόδωρος Κολοκοτρώνης» του έκανε καλό – ο Νέιρα έδωσε στον Σαντσίδο το γκολ του 1-0 και πέτυχε το δεύτερο, ενώ και στα δυο η ευθύνη του Διούδη ήταν τεράστια. Το τρίτο το βρήκε ο Αποστολάκης και είναι το ωραιότερο της αγωνιστικής.

Ο Χιμένεθ υποσχέθηκε βελτίωση του Αρη κι έτσι θα συμβεί καθώς χειρότερα δεν γίνεται, αλλά το να γίνει ομάδα σε χρόνο ρεκόρ ο Αρης των 19 μεταγραφών (και μπορεί να έχω χάσει και κάποια…) είναι δύσκολο.

Στο μεταξύ χάσαμε και τον Σάββα Παντελίδη μετά την ήττα του απογοητευτικού Αστέρα στις Σέρρες. Ο καυγάς του τερματοφύλακα Παπαδόπουλου με τα στόπερ του στο φινάλε ήταν ό,τι πιο θεαματικό έκανε ο Αστέρα στο ματς. Και η απόδειξη ότι η αλλαγή προπονητή ήταν μονόδρομος…