Το γκολ του Τσέριν και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0.

Ο Παναθηναϊκός μετά το σοκ με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς επέστρεψε στις νίκες.

Στο πρωτάθλημα πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά τον Παναιτωλικό, αφού λύγισε τον Ατρόμητο με 1-0. Μία νίκη που ήρθε πιο εύκολα απ' ό,τι δείχνει το τελικό σκορ.

Το νικητήριο γκολ του τριφυλλιού σημείωσε στο 48' ο Τσέριν.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης