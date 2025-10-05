Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0: Τα highlights της αναμέτρησης
Το γκολ του Τσέριν και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0.
Ο Παναθηναϊκός μετά το σοκ με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς επέστρεψε στις νίκες.
Στο πρωτάθλημα πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά τον Παναιτωλικό, αφού λύγισε τον Ατρόμητο με 1-0. Μία νίκη που ήρθε πιο εύκολα απ' ό,τι δείχνει το τελικό σκορ.
Το νικητήριο γκολ του τριφυλλιού σημείωσε στο 48' ο Τσέριν.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Περιστέρης
