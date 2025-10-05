Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Οι παίκτες του Τριφυλλιού αφιέρωσαν το γκολ του Τσέριν στον Μπάλντοκ
Ο Τσέριν άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Ατρόμητο και οι παίκτες του Κόντη αφιέωρσαν το γκολ στον Τζορτζ Μπάλντοκ.
Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο είναι φόρος τιμής στον Τζορτζ Μπάλντοκ, καθώς στις 9 Οκτωβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του.
Σε αυτό το πλαίσιο μετά το γκολ του Τσέριν για το 1-0 οι παίκτες του Χρήστου Κόντη σήκωσαν φανέλα με το όνομα του αδικοχαμένου συμπαίκτη τους, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στα 31 του χρόνια.
