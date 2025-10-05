Ο Γιακουμάκης στο 82' σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Κωνσταντέλια.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης στο 82' σκόραρε, αλλά το 3-1 δεν μέτρησε για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο διαιτητής κλήθηκε στο VAR να εξετάσει τη φάση για φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν κι ακύρωσε το γκολ.

Στο 95' κι ενώ ο Ολυμπιακός αναζητούσε την ισοφάριση, ο Γιακουμάκης έφυγε στην κόντρα, πρόλαβε την έξοδο του Τζολάκη και πλάγια δεξιά πλάσαρε από τα 35 μέτρα, η μπάλα αργά κατευθύνθηκε προς την εστία, αλλά κατέληξε στη ρίζα του δεξιού δοκαριού!