ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Το γκολ του Γιακουμάκη που ακυρώθηκε και το απίθανο δοκάρι στο 95!
Ο Γιώργος Γιακουμάκης στο 82' σκόραρε, αλλά το 3-1 δεν μέτρησε για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο διαιτητής κλήθηκε στο VAR να εξετάσει τη φάση για φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν κι ακύρωσε το γκολ.
Στο 95' κι ενώ ο Ολυμπιακός αναζητούσε την ισοφάριση, ο Γιακουμάκης έφυγε στην κόντρα, πρόλαβε την έξοδο του Τζολάκη και πλάγια δεξιά πλάσαρε από τα 35 μέτρα, η μπάλα αργά κατευθύνθηκε προς την εστία, αλλά κατέληξε στη ρίζα του δεξιού δοκαριού!
