ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1: Ο Καρυπίδης αποθέωσε τους παίκτες «δείξατε τα @@@ σας»
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη επί του Ολυμπιακού και στο τέλος ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης τους αποθέωσε.
Ο ΠΑΟΚ πήρε μία σπουδαία νίκη με 2-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και οι παίκτες του ξέσπασαν.
Οι Θεσσαλονικείς συγκεντρώθηκαν στη μεσαία γραμμή και όλοι μαζί σχημάτισαν έναν κύκλο. Ήταν μία γροθιά κι άκουσαν τη σύντομη ομιλία του τεχνικού διευθυντή Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος τους είπε:
«Δείξατε τι μπορείτε να κάνετε. Πιστέψτε. Δείξατε ότι έχετε τεράστια @@@».
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τα γκολ της νίκης του Δικεφάλου
Δείτε φωτογραφίες
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.