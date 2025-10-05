Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη επί του Ολυμπιακού και στο τέλος ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης τους αποθέωσε.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία σπουδαία νίκη με 2-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και οι παίκτες του ξέσπασαν.

Οι Θεσσαλονικείς συγκεντρώθηκαν στη μεσαία γραμμή και όλοι μαζί σχημάτισαν έναν κύκλο. Ήταν μία γροθιά κι άκουσαν τη σύντομη ομιλία του τεχνικού διευθυντή Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος τους είπε:

«Δείξατε τι μπορείτε να κάνετε. Πιστέψτε. Δείξατε ότι έχετε τεράστια

