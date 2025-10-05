ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τα γκολ της νίκης του Δικεφάλου
Τα γκολ του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1.
Ο ΠΑΟΚ έπειτα από πέντε αρνητικά αποτελέσματα επέστρεψε στις νίκες κόντρα στον νταμπλούχο Ολυμπιακό.
Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και άνοιξαν το σκορ στο 22' με θαυμάσια εκτέλεση του Τσικίνιο.
Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στο δεύτερο και στο 63' ισοφάρισε με πλασέ του Τάισον, έπειτα από γλίστρημα του Ορτέγκα.
Στο 75' ο Κωνσταντέλιας πήρε το πέναλτι από τον Κοστίνια και το αξιοποίησε ο Ζίβκοβιτς για το τελικό 2-1.
@Photo credits: eurokinissi
