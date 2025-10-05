Superleague, βαθμολογία: Ο ΠΑΟΚ πέρασε 2ος και κράτησε μόνη πρώτη την ΑΕΚ!

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος θριαμβευτής στο ντέρμπι της Τούμπας και με το τρίποντο αυτό... προσπέρασε τον Ολυμπιακό στη 2η θέση και «κράτησε» μόνη πρώτη την ΑΕΚ.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ – Αρης 3-0

ΑΕΛ Novibet – Βόλος 2-5

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η βαθμολογία (6η αγωνιστική)



1. ΑΕΚ 16

2. ΠΑΟΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. Λεβαδειακός 10

5. Άρης 10

6. Βόλος 9

7. Κηφισιά 7

8. ΟΦΗ 6

9. Ατρόμητος 5

10. Πανσερραϊκός 5

11. Παναθηναϊκός 5

12. Παναιτωλικός 4

13. ΑΕΛ Novibet 4

14. Αστέρας AKTOR 2

*Mατς λιγότερο έχουν ο Ατρόμητος και ο ΟΦΗ.

*Δυο ματς λιγότερα ο Παναθηναϊκός.

Η 7η αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός (5μμ)

Ατρόμητος – Λεβαδειακός (7.30μμ)

Παναιτωλικός – ΟΦΗ (8μμ)

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (4μμ)

Βόλος – Πανσερραϊκός (5.30μμ)

Αρης – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

