Superleague, βαθμολογία: Ο ΠΑΟΚ πέρασε 2ος και κράτησε μόνη πρώτη την ΑΕΚ!
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΟΦΗ – Αρης 3-0
ΑΕΛ Novibet – Βόλος 2-5
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Η βαθμολογία (6η αγωνιστική)
1. ΑΕΚ 16
2. ΠΑΟΚ 14
3. Ολυμπιακός 13
4. Λεβαδειακός 10
5. Άρης 10
6. Βόλος 9
7. Κηφισιά 7
8. ΟΦΗ 6
9. Ατρόμητος 5
10. Πανσερραϊκός 5
11. Παναθηναϊκός 5
12. Παναιτωλικός 4
13. ΑΕΛ Novibet 4
14. Αστέρας AKTOR 2
*Mατς λιγότερο έχουν ο Ατρόμητος και ο ΟΦΗ.
*Δυο ματς λιγότερα ο Παναθηναϊκός.
Η 7η αγωνιστική
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός (5μμ)
Ατρόμητος – Λεβαδειακός (7.30μμ)
Παναιτωλικός – ΟΦΗ (8μμ)
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (4μμ)
Βόλος – Πανσερραϊκός (5.30μμ)
Αρης – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
