Μεντιλίμπαρ: «Κάναμε 'δώρα' στον αντίπαλό μας και λάθη στην άμυνα»

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού επισήμανε στις δηλώσεις του στη NOVA ότι οι παίκτες του έκαναν λάθη στην ήττα με 2-1 από τον ΠΑΟΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις στη NOVA σχολίασε πως «όχι μόνο στο 2ο ημίχρονο αλλά και στο πρώτο παραχωρήσαμε ευκαιρίες (στον αντίπαλο) κάναμε λάθη. Όταν κάνεις τόσα λάθη και αφήνεις τον έλεγχο στον αντίπαλο τότε χάνεις. Δεν θα μείνουμε στις 2 ήττες. Σήμερα κάναμε 'δώρα' στον αντίπαλό μας. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και κάναμε και λάθη στην άμυνα. Όχι η κούραση δεν έπαιξε ρόλο».

