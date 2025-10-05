Λουτσέσκου: «Ξεκινήσαμε με έλλειψη αυτοπεποίθησης, κάναμε τέλειο δεύτερο μέρος»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κάμερα της NOVA μετά τη σπουδαία ανατροπή του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί που έτρεχε σε όλες τις διοργανώσεις και το έκανε με τον πλέον... πειστικό τρόπο, καθώς νίκησε με ανατροπή τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το παιχνίδι και στάθηκε στο εξαιρετικό δεύτερο μέρος της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

«Μια νίκη με τον Ολυμπιακό, δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό. Για μένα πάντα έτσι ήταν, είτε στο προηγούμενο είτε στο επόμενο παιχνίδι… Η ομάδα που έχει την εξυπνάδα και τη οξυδέρκεια πνευματικά θα είναι αυτή που θα είναι χαρούμενη στο τέλος.

Και στα προηγούμενα παιχνίδια με τον Παναιτωλικό, με τη Μακάμπι και με τον Αστέρα ακόμα, δεν ήταν κακά παιχνίδια. Κάτι μας έλειψε, η ατυχία που έχουμε συζητήσει. Στο Βίγκο ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Σήμερα αν και ξεκινήσαμε με έλλειψη αυτοπεποίθησης μετά το ημίχρονο, κάναμε τέλειο παιχνίδι σε ένταση και μαχητικότητα.

Ο κόσμος κρίνει από τα αποτελέσματα και νομίζει ότι εδώ και μήνες είμαστε σε μια τέτοια καταστολή. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, δεν λειτουργούσαν τα αποτελέσματα υπέρ μας. Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα, δύσκολα ταξίδια.

Θα πρέπει να αναλύσουμε βαθιά την κατάσταση, γιατί έτσι προσπαθείς να διατηρήσεις την ισορροπία. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν πολλά συναισθήματα και σήμερα δείξαμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτήν την ισορροπία».