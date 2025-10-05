Πετράκης: «Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού, Γιάννης Πετράκης ανέφερε πως αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα με 6-0 από τον Λεβαδειακό, ενώ επισήμανε πως οι αποφάσεις του Κόκκινου έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να διαμορφωθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Ο Λεβαδειακός πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση διέλυσε με 6-0 τον Παναιτωλικό. Μετά το τέλος του ματς ο Γιάννης Πετράκης που βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τα... καναρίνια, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Μία πολύ κακή μέρα. Όλα πήγαν στραβά σήμερα. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο συγγνώμη στον κόσμο του Παναιτωλικού. Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό που έγινε. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι αποφάσεις του διαιτητή που μας εκνεύρισαν και οδήγησαν στο να διαμορφωθεί αυτό το αποτέλεσμα».