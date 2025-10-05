Κηφισιά - ΑΕΚ: Τα xGoals στο 30' ήταν 3-0!
Η στατιστική κατέγραψε την πραγματικότητα στο πρώτο ημίωρο στο ματς Κηφισιά - ΑΕΚ.
Οι αριθμοί στο ποδόσφαιρο συχνά δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα.
Στην αναμέτρηση Κηφισιά - ΑΕΚ, όμως, τα xGoals είναι η απόλυτη αλήθεια, τουλάχιστον έως το 30'.
Τα xGoals για την Κηφισιά, λοιπόν, ήταν 3,06 και για την ΑΕΚ 0,05! Στο χορτάρι το σκορ εκείνη τη στιγμή ήταν 2-0, με τους γηπεδούχους να έχουν ένα χαμένο πέναλτι και δύο μεγάλες ευκαιρίες.
Δείτε το στατιστικό
@Photo credits: INTIME, Νίκος Παναγιωτόπουλος
