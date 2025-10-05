Η στατιστική κατέγραψε την πραγματικότητα στο πρώτο ημίωρο στο ματς Κηφισιά - ΑΕΚ.

Οι αριθμοί στο ποδόσφαιρο συχνά δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

Στην αναμέτρηση Κηφισιά - ΑΕΚ, όμως, τα xGoals είναι η απόλυτη αλήθεια, τουλάχιστον έως το 30'.

Τα xGoals για την Κηφισιά, λοιπόν, ήταν 3,06 και για την ΑΕΚ 0,05! Στο χορτάρι το σκορ εκείνη τη στιγμή ήταν 2-0, με τους γηπεδούχους να έχουν ένα χαμένο πέναλτι και δύο μεγάλες ευκαιρίες.

