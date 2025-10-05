Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης της Κηφισιάς με την ΑΕΚ ο Παντελίδης έφυγε ταχύτατα στην επίθεση και έδωσε ασίστ στο Τεττέη για το 1-0.

Ο Ανδρέας Τεττέη «εξιλεώθηκε» για το χαμένο πέναλτι, καθώς μετά από επτά λεπτά άνοιξε το σκορ για την Κηφισιά κόντρα στην ΑΕΚ. Στο 14' έπειτα από κόρνερ του Δικεφάλου ο Μάνταλος έχασε την μπάλα, ο Παντελίδης έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση, απέφυγε τον Ρότα, έκανε το γύρισμα και ο Έλληνας φορ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.