Η αποστολή του Παναιτωλικού για το ματς - γιορτή με την Κηφισιά στο Αγρίνιο, το οποίο είναι ανήμερα της συμπλήρωσης 100 χρόνων ιστορίας του Τίτορμου (9/3, 18:00).

Μπορεί ο «οργανισμός» του Παναιτωλικού να γιορτάζει για τα 100 χρόνια ιστορίας του κλαμπ, όμως την ημέρα συμπλήρωσης ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έχει μια δύσκολη «μάχη» με την Κηφισιά, η οποία δεν θα πάει στο Αγρίνιο απλά ως... καλεσμένη στο «πάρτι».

Τα Καναρίνια ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για αυτό το ξεχωριστό ματς με τον έμπειρο Αρτινό κόουτς να έχει δυο επιστροφές στη διάθεση του. Ο Χόρχε Αγκίρε μπήκε για πρώτη φορά σε αποστολή στο νέο έτος, καθώς αποθεραπεύθηκε από τον τραυματισμό του, ενώ ετοιμοπόμεμος είναι πλέον και ο Γιάννης Σατσιάς, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του.

Από την άλλη ο Παναιτωλικός θα έχει και απουσίες. Εκτός αποστολής έμεινε ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα εκτίσει ποινή λόγω καρτών. Επιπρόσθετα, ο Χρίστος Σιέλης δεν είναι διαθέσιμος λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε στο Περιστέρι, ενώ ο Λάμπρος Σμυρλής έμεινε εκτός για δεύτερο διαδοχικό ματς, λόγω ενοχλήσεων.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Ουνάι Γκαρσία, Χουάν Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Ζίβκοβιτς.