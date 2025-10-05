Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Επτά αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Λίγες ημέρες μετά την εκτός έδρας ήττα από την Τσέλιε η ΑΕΚ έχει στόχο να βγάλει αντίδραση στον αγώνα με την Κηφισιά στο Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγινε γνωστή η αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παρατάξει την Ένωση σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς μπροστά του. Πινέδα - Μάνταλος στα χαφ και πιθανότατα ο Ζοάο Μάριο σε επιτελικό ρόλο. Καλοσκάμης - Κοϊτά στα άκρα και ο Πιερό στην κορυφή της επίθεσης.

O Σέρβος τεχνικός της Ένωσης προχώρησε σε επά αλλαγές σε σχέση με το μεσοβδόμαδο ματς της Σλοβενίας, καθώς έβαλε Βίντα, Πένραϊς, Μάνταλο, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη, Κοϊτά και Πιερό αντί Ρέλβας, Πήλιου, Γκρούγιτς, Μαρίν, Κουτέσα, Ελίασον και Γιόβιτς.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς - Πινέδα, Μάνταλος - Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης - Πιερό.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ελίασον