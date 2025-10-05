ΑΕΚ: «Κανείς φίλαθλος που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν πρέπει να πάει στο Περιστέρι»

Η ΑΕΚ με ενημέρωσή της γνωστοποίησε πως στο γήπεδο του Περιστερίου όπου θα διεξαχθεί ο σημερινός αγώνας με την Κηφισιά δεν θα διατίθενται εισιτήρια.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα (5/10) το απόγευμα στις 18:00 στο Περιστέρι την Κηφισιά, με τους κιτρινόμαυρους να ενημερώνουν πως έξω από το γήπεδο δεν θα υπάρχουν εισιτήρια προς πώληση.

Η Ενωση στην ενημέρωσή της ξεκαθαρίζει πως κανείς φίλαθλος που δεν έχει στην κατοχή του εισιτήριο για το παιχνίδι δεν θα πρέπει να πάει στο Περιστέρι ή να επιχειρήσει να προσεγγίσει το γήπεδο.

«Δεν διατίθενται εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Δεν υπάρχουν σημεία για να διατεθούν εισιτήρια. Κανένας φίλαθλος που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν πρέπει να πάει στο γήπεδο ή να επιχειρήσει να προσεγγίσει το γήπεδο για να βρει εισιτήριο. Δεν πωλούνται εισιτήρια ούτε στο γήπεδο», τονίζεται από πλευράς ΑΕΚ.

