ΑΕΚ: «Κανείς φίλαθλος που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν πρέπει να πάει στο Περιστέρι»

Η ΑΕΚ με ενημέρωσή της γνωστοποίησε πως στο γήπεδο του Περιστερίου όπου θα διεξαχθεί ο σημερινός αγώνας με την Κηφισιά δεν θα διατίθενται εισιτήρια.

«Δεν διατίθενται εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Δεν υπάρχουν σημεία για να διατεθούν εισιτήρια. Κανένας φίλαθλος που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν πρέπει να πάει στο γήπεδο ή να επιχειρήσει να προσεγγίσει το γήπεδο για να βρει εισιτήριο. Δεν πωλούνται εισιτήρια ούτε στο γήπεδο», τονίζεται από πλευράς ΑΕΚ.