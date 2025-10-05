Κηφισιά: «Δεν θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια έξω από το γήπεδο πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ»

Η Κηφισιά έκανε γνωστό ότι τα εκδοτήρια στο γήπεδο του Περιστερίου δεν θα λειτουργήσουν με αποτέλεσμα όποιος οπαδός δεν έχει εισιτήριο για το ματς με την ΑΕΚ, να μην πλησιάζει το στάδιο.

Αντίστροφα μετρούν στην Κηφισιά για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ (18:00, CS1) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Η ομάδα των Β. Προαστίων έκανε ανάρτηση σχετικά με το παιχνίδι και ενημέρωσε τους οπαδούς της για το ματς στο γήπεδο του Περιστερίου. Όπως έκανε γνωστό, δεν θα ανοίξουν τα εισιτήρια έξω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα όσοι φίλοι της ομάδας δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο, να μην πλησιάσουν το στάδιο.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ενημερώνει τους φιλάθλους πως τα εκδοτήρια του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου ΔΕΝ θα λειτουργήσουν πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Κατόπιν τούτου, όποιος φίλαθλος δεν έχει στην κατοχή του εισιτήριο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, σε ουδεμία περίπτωση δεν πρέπει να πλησιάσει το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 16:00 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων».