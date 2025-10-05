Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Που θα δείτε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Stoiximan Super League
Η ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα συνεχίζεται σήμερα Κυριακή (05/10), με τέσσερις αναμετρήσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα, με εκείνη του ΠΑΟΚ εναντίον του Ολυμπιακου στη Τούμπα (20:30, Nova Sports Prime) να είναι αυτή που ξεχωρίζει.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Stoiximan Super League, στις 18:00 η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ (Cosmote Sport 1), την ίδια ώρα ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό (Nova Sports 2), ενώ στις 21:30 (Cosmote Sport 1), Παναθηναϊκός και Ατρόμητος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο κεκλεισμένων, λόγω τιμωρίας, «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Οι μεταδόσεις της ημέρας:
- Κηφισιά - ΑΕΚ (18:00, Cosmote Sport 1)
- Λεβαδειακός - Παναιτωλικός (18:00, Nova Sports 2)
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (20:30, Nova Sports Prime)
- Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (21:30, Cosmote Sport 1)
