Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Που θα δείτε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Stoiximan Super League

Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της ημέρας (05/10) στη Stoiximan Super League.

Η ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα συνεχίζεται σήμερα Κυριακή (05/10), με τέσσερις αναμετρήσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα, με εκείνη του ΠΑΟΚ εναντίον του Ολυμπιακου στη Τούμπα (20:30, Nova Sports Prime) να είναι αυτή που ξεχωρίζει.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Stoiximan Super League, στις 18:00 η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ (Cosmote Sport 1), την ίδια ώρα ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό (Nova Sports 2), ενώ στις 21:30 (Cosmote Sport 1), Παναθηναϊκός και Ατρόμητος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο κεκλεισμένων, λόγω τιμωρίας, «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι μεταδόσεις της ημέρας: