Το κυριακάτικο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής περιλαμβάνει το μεγάλο ματς στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Στο Περιστέρι απέναντι στην Κηφισιά δοκιμάζεται η ΑΕΚ, τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο φιλοξενεί ο Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός-Παναιτωλικός το τέταρτο παιχνίδι της ημέρας.

Η 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται την Κυριακή με το μεγαλύτερο ματς να είναι αυτό στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. Οι ασπρόμαυροι δεν θα έχουν τον Τσάλοφ και τον Πέλκα στη διάθεσή τους, ενώ για τους ερυθρόλευκους οι Στρεφέτσα, Ρέτσος και Ροντινέι έμειναν εκτός.

Η ΑΕΚ θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα από την Τσέλιε αντιμετωπίζοντας την Κηφισιά στο Περιστέρι με τον Νίκολιτς αναμένεται να φρεσκάρει την ενδεκάδα του, ενώ ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επίσης θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ίγκλς, υποδέχεται τον Ατρόμητο στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο χωρίς τον Ντέσερς. Στη Λιβαδειά ο εξαιρετικός φέτος Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, ο οποίος έχει μεγάλη ανάγκες τους βαθμούς όντας στην προτελευταία θέση.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 6ης αγωνιστικής

ΟΦΗ - Άρης 3-0

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΑΕΛ Novibet - Βόλος 2-5

Κυριακή 5/10

Κηφισιά - ΑΕΚ (18:00, CosmoteSport 1)

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός (18:00, NovaSports 2)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (20:30, NovaSports Prime)

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (21:30, CosmoteSport 1)

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 13

2. ΑΕΚ 13

3. ΠΑΟΚ 11

4. Άρης 10

5. Βόλος 9

6. Λεβαδειακός 7

7. Κηφισιά 7

8. ΟΦΗ 6

9. Παναθηναϊκός 5

10. Ατρόμητος 5

11. Πανσερραϊκός 5

12. Παναιτωλικός 4

13. ΑΕΛ Novibet 4

14. Αστέρας Τρίπολης 2