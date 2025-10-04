Ράσταβατς: «Ομάδα και κόσμος άξιζαν τη νίκη»

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί του Άρη στην Τρίπολη.

Τρίποντο - βάλσαμο για τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς έβαλε τέλος στο σερί τριών ηττών, καθώς επικράτησε του Άρη στην Τρίπολη με 3-0 και «ανάσανε» βαθμολογικά και ψυχολογικά.

Ο Σέρβος τεχνικός των Κρητικών μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε πως ήταν αποτέλεσμα που άξιζε στην ομάδα και τον κόσμο της.

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς

«Πιστεύω ότι και η ομάδα και ο κόσμος μας άξιζαν μια νίκη όπως αυτή. Είμαι σίγουρος πως έχουμε ποιότητα και περιμέναμε την στιγμή μας για να την παρουσιάσουμε. Επίσης δεν θυμάμαι πότε ο Άρης έχασε με 3-0 και για αυτό τα συναισθήματα αυτά ήταν πολύ ψηλά εκφραστικά μετά το 3-0.

Ταξιδεύουμε αρκετά αυτήν την περίοδο και είμαστε χαρούμενοι που πλέον θα παίζουμε στο γήπεδο μας. Το πρώτο παιχνίδι μετά την διακοπή είναι με τον Παναιτωλικό και θα εκμεταλλευθούμε αυτό το διάστημα για να δουλέψουμε σκληρά».