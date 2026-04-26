Νέιρα: «Ο ΟΦΗ έγινε το σπίτι μου, θέλω να συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του»

Τη μεγάλη του αγάπη για τον ΟΦΗ εξέφρασε στις δηλώσεις του ο έμπειρος Αργεντινός χαφ των Κρητικών, Χουάν Νέιρα.

Ο Χουάν Νέιρα έχει συνδεθεί τόσα χρόνια με τον ΟΦΗ και μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV μετά τον τελικό του Κυπέλλου τόνισε για την κατάκτηση του Κυπέλλου από την ομάδα μετά από 39 χρόνια:

«Δεν έχω λόγια. Όταν ένιωσα την αγάπη του κόσμου, την Κρήτη, ήθελα να πετύχω κάτι. Δεν ήμουν αυτή τη σεζόν σημαντικός, αλλά ήρθα εδώ και ήθελα να δω τους παίκτες να κατακτούν το Κύπελλο.

«Ο ΟΦΗ έγινε σπίτι μου. Τον αγαπώ. Θέλω να παίζω πάντα ένα παραπάνω ματς. Θέλω να συνεχίσω να φοράω τη φανέλα του ΟΦΗ».

Τέλος πρόσθεσε: «Είναι πολύ σημαντική για όλους αυτή η κατάκτηση και για όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην ομάδα και μας βοηθάνε. Είμαστε μια οικογένεια».